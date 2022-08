Meghan Markle vuelve a convertirse en la protagonista de este comienzo de semana gracias a unas nuevas declaraciones que ha dado en una revista. En ella habla sobre cómo se siente tras haber dado el paso, junto al príncipe Harry de abandonar su rol en la Familia Real británica, entre otras cosas.

La que formó parte del elenco de Suits ha protagonizado la portada de la revista The Cut, donde ha posado y se ha sincerado de nuevo. En ella ha asegurado que no guarda ningún tipo de rencor a la familia de su marido. Además, ha indicado que no descarta la posibilidad de perdonar. «Creo que el perdón es muy importante. Se necesita mucha más energía para no perdonar», ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Cut (@thecut)

Después de más de dos años viviendo en Estados Unidos, Meghan ha hablado tras su salida de la Institución y el polémico ‘Megxit’. Es necesario recordar que, con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, Markle, Harry junto a sus dos hijos viajaron juntos por primera vez a Reino Unido. Viaje que supuso un reencuentro familiar donde pudieron estrechar nuevamente lazos. Además, este verano, la parea regresó a Frogmore Cottage, la propiedad que ocuparon tras su boda real. «Regresas y abres los cajones y dices: ‘Oh, Dios mío. ¿Esto es lo que estaba escribiendo en mi diario allí? ¿Y aquí están todos mis calcetines de esta época?’», ha recordado. «Nunca hubo, por ejemplo, un estudio de yoga con piso flotante, nunca una bañera dorada o una bañera de cobre; no había un ala especial para mi madre», ha añadido.

La duquesa de Sussex ha hablado alto y claro sobre su etapa como “miembro activo” de la Familia Real británica. “Solo por existir, estábamos trastornando la dinámica de la jerarquía de la monarquía. Entonces decidimos: ‘Está bien, bien, salgamos de aquí’. Y estamos muy felices de haberlo hecho”, ha indicado.

Meghan y Harry viven en Estados Unidos, en el exclusivo barrio de El Montecito, Los Ángeles y juntos han formado una gran familia junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet. Uno de los motivos por los que cruzaron el charco fue para ganar una mayor privacidad y llevar una vida lo más normal posible. “No teníamos trabajo, así que simplemente no íbamos a venir a ver esta casa. No fue posible. Es como cuando era más joven y estabas mirando escaparates. Es como… ‘no quiero ir y mirar todas las cosas que no puedo pagar’. Eso no hace que uno se sienta bien”, ha contado en la entrevista.

Por otro lado, también ha comentado cómo se siente Harry sobre la relación que mantiene con su padre, Carlos de Inglaterra y ha dicho que su marido siente que «ha perdido» a su padre. «Harry me dijo: ‘Perdí a mi papá en este proceso’», ha finalizado.