Victoria de Marichalar y Willy Hernangómez: ¿Tonteo veraniego?

Victoria Federica de Marichalar está disfrutando al máximo de su primer verano de ‘soltera’. Hace algunas semanas se conocía la noticia de la ruptura de la hija de la Infanta Elena y el que había sido su novio los últimos años, Jorge Bárcenas. La pareja solía aprovechar los compromisos profesionales que el dj tiene en la temporada estival para hacer escapadas a los puntos más concurridos del país. Sin embargo, este verano es diferente para la joven. A la nieta del Rey Juan Carlos se la ha podido ver en Ibiza y en la costa gaditana, donde además ha protagonizado un impresionante posado en bikini y ha coincidido con la que fuera su expareja, Gonzalo Caballero.

Sin embargo, parece que no es con él con el que la hija de la Infanta Elena ha protagonizado un acercamiento. Según han apuntado desde Socialité, Victoria Federica podría estar ‘tonteando’ con Willy Hernangómez, que en estos momentos se encuentra soltero después de poner punto final a su relación con la influencer Lola Lolita.

El pívot de los New Orleans Pelicans y la sobrina de Felipe VI han coincidido en varios eventos, en los que no han tenido reparos en mostrar lo bien que se llevan. Por este motivo, desde el programa de Mediaset han hecho un análisis de los comentarios y ‘likes’ que ambos se han dedicado.

Todo empezó el pasado 1 de junio, en un acto en el que estuvieron los dos. De hecho, un día después del evento, Alba Díaz no dudó en bromear sobre el detalle de que la hija de la Infanta Elena se había comido una buena parte de la cena del deportista: “Pobrecito, arrasaste con su salsa teriyaki…”, escribió la hija de Vicky Martín Berrocal. Unas palabras a las que la propia Victoria respondió: “Jajaja bueno, no se la iba a comer, ¿a que no, Willy Hernangómez?”.Es pronto todavía para saber si entre ambos ha surgido la chispa, por lo que habrá que esperar a que el tiempo ponga cada cosa en su sitio y se desvele si realmente hay algo entre ambos o se trata de un simple juego de coqueteo.

A sus veintiocho años, Willy Hernagómez es un jugador profesional de baloncesto. En la actualidad, forma parte del equipo New Orleans Pelicans en Estados Unidos, donde desarrolla gran parte de su carrera. Al joven, le viene de familia su pasión por el deporte, de hecho, su madre también fue una profesional de este deporte y tanto él como su hermano, han centrado sus aspiraciones laborales en esta práctica. En el año 2021 jugó con la Selección Española en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2022 y quedó en sexto lugar con el equipo nacional. En el ámbito personal, además de su relación con la influencer Lola Lolita, también se le relacionó con Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero.