Podría decirse que Bruce Willis está haciendo frente a uno de los peores momentos de su vida. Hace prácticamente un año, el emblemático actor hacía saltar las alarmas al anunciar su retirada tras haber sido diagnosticado de afasia. Un durísimo diagnóstico que se agravaba unos meses después, cuando su familia se encargaba de sacar a la luz un nuevo comunicado en el que revelaban algunos datos del estado de salud del artista. Y es que, los profesionales médicos pertinentes habían llegado a la conclusión de que «la condición de Bruce ha progresado», razón por la que se ha podido saber que padece demencia frontotemporal. Un trastorno cerebral que afecta principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, asociándose a la personalidad, la conducta y el lenguaje.

De esta manera, hace unas semanas comenzaba para el intérprete una lucha contra viento y marea en la que no está solo. En todo momento, está contando con el apoyo de sus hijos, su esposa y su ex, Demi Moore, aunque cada vez son más los síntomas que está experimentando y así lo demostraba su tío político en una reciente entrevista, en la que aseguraba que su sobrino ya no es capaz ni siquiera de reconocer a su madre.

Teniendo en cuenta el duro varapalo personal que se está viendo obligado a afrontar Bruce Willis, muchos son los seguidores que han querido recordar la gran labor profesional que ha protagonizado el afectado durante décadas. Y es que, el protagonista en cuestión puede presumir de haber convertido su gran pasión en su medio de vida, habiendo sido una figura clave dentro del ámbito cinematográfico a nivel internacional entre las décadas de 1980 y 1990 al llevar a cabo películas tan taquilleras como la de la serie Die Hard, El sexto sentido, Armagedón o Pulp Fiction, entre muchas otras.

Como no podía ser de otra manera, de sus logros se percataron grandes personalidades del cine, motivo por el que fue nominado a cinco Globos de Oro y llegó a ganar uno, además de también estar nominado a tres Emmys de los que ganó dos. Sin duda alguna, una serie de galardones que avalan su profesionalidad frente a las cámaras, la cual no ha quedado empañada pese a haberse visto obligado a retirarse repentinamente para cuidar de su salud en buena compañía.

Ahora, tan solo queda esperar a que sus seres queridos vayan dando partes sobre su estado de salud ante la máxima expectación por parte de sus seguidores, los cuales no pierden la esperanza de que todo quede en un susto y que Bruce Willis pueda retomar sus quehaceres laborales, algo bastante complicado sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una afección degenerativa con el paso del tiempo, lo que hace que las circunstancias del actor se compliquen por momentos.