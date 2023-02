Demencia frontotemporal: el diagnóstico definitivo de la enfermedad que padece Bruce Willis

Si bien el mundo del cine se entristecía hace casi un año al desvelarse que Bruce Willis se retiraba tras haber sido diagnosticado de afasia, este ámbito ha recibido ahora el golpe definitivo. Y es que, la familia del actor se ha encargado de sacar a la luz un nuevo comunicado en el que han desvelado algunos datos del estado de salud de éste, el cual ya cuanta con una deliberación por parte de los profesionales médicos mucho más específica.

La familia del ganador de un Globo de Oro al completo, integrada por su esposa, Emma Hemming; sus dos hijas en común; su ex, Demi Moore; y las tres hijas que tuvo junto a esta última, han sido quienes han explicado que «la condición de Bruce ha progresado», razón por la que ahora «tiene un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal». Se trata de un trastorno cerebral que afecta principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, asociándose con la personalidad, la conducta y el lenguaje, tres factores que podrían verse deteriorados en torno a la figura de Willis con el paso de los años, sobre todo teniendo en cuenta que pueden ir degenerándose de manera progresiva. Algo con lo que ya cuentan sus seres queridos y así lo han confesado en el documento mencionado, haciendo referencia a que «los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce».

De esta manera, los más allegados al artista se han sincerado al máximo a la hora de desvelar que no están atravesando un momento fácil en sus respectivas vidas, aunque en cierto modo, se sienten aliviados por saber ya cuál es el diagnóstico exacto de Bruce Willis. Para ellos, la demencia frontotemporal es una «enfermedad cruel» para la que a día de hoy «no existen tratamientos». No obstante, si algo no han perdido es la esperanza, razón por la que esperan que los avances en medicina puedan dar sus frutos y ayudar a las personas que estén pasando por circunstancias similares a las del actor, conviviendo con una enfermedad que necesita «mucha más conciencia e investigación».

Casi un año de retiro

La triste noticia del retiro de Bruce Willis del Séptimo Arte llegaba el pasado 30 de marzo de 2022, cuando ya sus familiares apuntaban a que las habilidades cognitivas del actor iban a verse afectadas. Desde ese momento, el intérprete ha permanecido en un hermético segundo plano en el que ha recibido el cariño tanto de sus seres queridos como de sus fans, los cuales a través de distintas plataformas han brindado todo el apoyo posible a los allegados del intérprete. Es por ello que, dado el cariño que han recibido durante todos estos meses, no han dudado en hacer partícipes a los seguidores del artista de este definitivo diagnóstico que ya ha calado en todos los rincones del planeta, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una complicada enfermedad que está atravesando una de las figuras más destacadas del cine de todos los tiempos.