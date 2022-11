La última imagen de Bruce Willis que ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud

A día de hoy, nadie duda de que Bruce Willis ha conseguido cosechar un sinfín de éxitos televisivos y cinematográficos gracias a su esfuerzo, contando con una amplia carrera profesional que le avala gracias a películas de lo más taquilleras como Pulp Fiction, El sexto sentido o Luz de Luna, entre otras. Pero lo cierto es que el tiempo pasa también incluso para los rostros más conocidos del panorama internacional, y con 67 años, podría decirse que el intérprete no goza de la mejor de las suertes.

Aunque su edad no es muy avanzada, Bruce Willis está teniendo que combatir en una lucha frente a una enfermedad poco conocida que ha terminado truncando su carrera profesional y su vida cotidiana. Esta no es otra que la afasia, un trastorno del lenguaje que impide comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica, haciendo de estas vías algo realmente complicado a consecuencia de una lesión cerebral que afecta a estas funciones.

Pese a que han sido escasas las apariciones públicas que el artista ha llevado a cabo desde que se dio a conocer este último varapalo en su salud, en esta última ha llamado especialmente la atención su apariencia física. Poco o nada queda ya del emblemático actor estadounidense líder en los años 80, o eso mismo parece dadas las imágenes en las que aparece paseando por un parque de Los Ángeles. Ataviado con una chaqueta marrón, un pantalón de chándal y una gorra a tono, Bruce Willis ha protagonizado unas últimas fotografías en las que parece que el tiempo no está jugando a su favor, ya que cuenta con una apariencia mucho más deteriorada y envejecida que anteriormente. Por si fuera poco, en estas instantáneas aparece acompañado por un asistente que apunta a estar siendo su mano derecha en esta nueva y complicada etapa para un actor que está viviendo en primera persona su decadencia personal, aunque como siempre, rodeado de sus seres queridos.

Como no podía ser de otra manera, Bruce Willis no está superando este duro bache solo. Lo está haciendo acompañado por su esposa, Emma Heming, además de sus 5 hijos e hijas, 3 de ellas fruto de su matrimonio con la actriz Demi Moore, a quien parece estar persiguiendo algo muy parecido a una “leyenda negra” que gira en torno a sus ex parejas, ya que dos de ellas han sufrido ciertos achaques en su salud por los que han tenido que abandonar sus quehaceres laborales. No obstante, cabe destacar que el peor parado está siendo el protagonista de La fortaleza, que no parece estar viviendo evolución favorable alguna desde que fue diagnosticado con esta enfermedad, hace ya casi ocho meses. Un triste momento del que se hizo eco una de sus hijas a través de un post en el que revelaba, con todo lujo de detalles, el retiro de su progenitor para “vivir el momento” junto a sus más allegados.