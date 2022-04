Hace tan solo unos días, el actor Bruce Willis anunciaba su retiro de la industria cinematográfica a sus 67 años. El motivo: su enfermedad de afasia, una enfermedad que le ha provocado la pérdida de la capacidad de expresar y comprender el lenguaje hablado o escrito. Tras este diagnóstico, era la familia quien adelantaba la noticia en un comunicado emitido en sus redes sociales: “Para los increíbles fans, queríamos compartir como familia que nuestro amado Bruce está experimentando algunos problemas de salud y, recientemente, se le diagnosticó afasia, que está afectando a sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se alejará de su carrera profesional que tanto ha significado para él”.

Ahora, The Sun ha revelado que el actor llevaría luchando contra este trastorno cerebral casi 20 años en secreto, antes de que finalmente terminara su carrera como héroe de acción. Una fuente cercana al protagonista también ha confesado al medio británico que la estrella de Die Hard estaría ansiosa por contar su lucha públicamente, junto a su exmujer Demi Moore y su actual esposa, Emma Heming. “A lo largo de los años, Bruce ha considerado recurrir a una amiga como Diana Sawyer para entrevistarlo a él, a Emma y a Demi sobre su condición, pero la oportunidad de seguir trabajando se ha interpuesto en la planificación de algo así”, ha comunicado dicha fuente, quien asegura, además, que el actor estaría dispuesto a grabar incluso un documental.

En medio de un momento muy desafiante para la familia, las dos mujeres y el actor estarían dispuestos a contar su experiencia con la enfermedad, para así poder llegar a otras personas que estén sufriendo lo mismo. “Demi y Emma quieren que otras familias sepan por lo que han estado pasando y brinden algún valor educativo a toda la situación, ahora que es más pública”, ha explicado la fuente al medio británico. Sin embargo, no quieren que el tema se convierta en un “espectáculo secundario de circo”, pues consideran que hay que manejarlo con sensibilidad. El informante ha concluido: “Si pueden hacer una entrevista o, incluso, un proyecto documental que ayude a otras familias sin humillar a la suya, lo harán”.

Bruce Willis ha decidido retirarse tras haber estrenado, a finales de febrero, la película Gasolline Alley y, una semana después, el filme de acción A Day to Die. Ahora, el héroe de acción tendrá que centrarse en su salud, pues la afasia es una enfermedad que supone una declinación lenta y constante. “Bruce ha mantenido la esperanza de que en algún lugar a lo largo de este largo viaje, las cosas se estabilicen o, incluso se reviertan si se mantiene saludable, cuida su dieta y hace todo lo posible para mantener su mente alerta”, ha explicado la fuente a The Sun. Un declive constante que le ha llevado a recurrir a un auricular por el que le pasaban el guión en sus últimas representaciones. “Esta transición está ocurriendo ahora porque Bruce simplemente ya no puede lograr la ‘actuación de auricular’”, ha sentenciado el informante. Pero esto, tal y como han anunciado, no es una sentencia de muerte ni una retirada absoluta de la industria, simplemente el actor de El quinto elemento se concentrará a tiempo completo en su salud.