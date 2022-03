Hailey Bieber desvela su estado de salud tras sufrir un derrame cerebral

El pasado día 13 de marzo nos dejaba una de las noticias más impactantes de lo que llevamos de año. La modelo Hailey Bieber revelaba que había pasado por uno de los momentos más complicados de su vida al haber sufrido un ictus por el que tuvo que permanecer hospitalizada durante unas horas. Así lo ha contado ella misma a través de su cuenta de Instagram, donde ha querido dar todos los detalles del suceso a sus más de 41 millones de seguidores.

La esposa de Justin Bieber se sinceraba al máximo, dejando a sus fans helados: “El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital. Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno”, comenzaba explicando la influencer, describiendo el motivo por el que se había ausentado de las redes sociales. No obstante, todo quedó en un susto y Hailey pudo recuperarse en apenas instantes: “Mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas. Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me va bien, ¡y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron! Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y amor”, escribía la modelo a través de sus stories junto a un emoji de corazón, demostrando que aún continúa asimilando una situación totalmente inesperada tanto para ella como para su esposo.

Al haber reaccionado de manera rápida y efectiva, Bieber no cuenta con ninguna secuela posterior al ictus, habiendo actuado de inmediato los profesionales sanitarios para mantener este susto a raya. Aún así, la revista TMZ afirmó que la afección afectó a Hailey notablemente por “la forma en que se movía”, algo que normalmente ocurre en personas de edad avanzada. Sea como sea, lo cierto es que, una vez recuperada, la de Arizona ha intentado quitar hierro al asunto y dejarlo anclado en el pasado, esperando que no vuelva a repetirse de cara a los próximos meses.

El año 2022 no ha empezado de la mejor manera para el matrimonio de los Bieber. Era durante el pasado mes de febrero cuando Justin daba positivo en coronavirus. Un contagio por el que se vio obligado a cancelar algunos de sus conciertos para permanecer confinado y recuperarse cuanto antes de una variante que parece estar llegando a su fin. Aún así, el cantante canadiense ha conseguido superar la afección de manera exitosa, estando ya perfectamente recuperado y centrándose ahora únicamente en cuidar a su esposa después de haber vivido con ella uno de los sustos más inesperados desde que comenzaron su historia de amor. Y es que, desde que se dieron el “sí, quiero” durante el pasado mes de septiembre de 2018, ambos han construido uno de los tándem más sólidos a nivel internacional.