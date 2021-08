La sobrecamisa fue la prenda más ‘in’ de la temporada otoño-invierno 2020 y llegó para quedarse. Ha sido una de las más versátiles y, a pesar del calor lo sigue siendo. Y es que las ‘influencers’ de medio mundo no las han guardado en su vestidor junto con jereys, pantalones largos y botas. Las sobrecamisas siguen siendo tendencia incluso en verano. Pero no agobiarse, porque no hace falta sucumbir a las altas temperaturas, sufrir una lipotimia, con tal de ir a la moda.

Hay momentos y ‘outfits’ perfectos para todo, incluyendo la época estival. Es perfecta para llevarla a modo de chaqueta o cazadora para esas noches de verano en las que ya empieza a soplar el aire. Ideal con vestidos boho largos, cortos y con shorts y una camiseta de tirantes. Las superposiciones siempre triunfan. No te olvides de llevar una de las hombreras caída, le dará un toque sexy y atrevido a tu ‘look’.

Hailey Bieber es la reina a la hora de lucir esta prenda. En otoño, invierno, primavera y hasta para ir a la playa en verano, la sobrecamisa es la estrella de su fondo de armario. Y, aunque no tiene reparo en coger prestadas las camisas de su marido, Justin Bieber, la talla, en este caso es lo de menos.

Es un auténtico ‘tip’ de estilo el poder llevar en el mismo ‘outfit’ de superposiciones: una sobrecamisa XL con unos pantalones XS, y si los complementas con unos taconazos, serás la estrella por donde pases.

Apuesta por las sobrecamisas de lino, no hay tejido más perfecto para el calor y poder ir a la moda. Da igual lisa, en colores pastel, con estampados, rayas o incluso en tonos flúor, ya sabes que son estos junto con el negro, los que más resaltarán el bronceado de tu piel.

Igualmente bien puede seguir siendo la prenda perfecta para el entretiempo. Siempre es importante tirar de básicos y es recomendable llevar una camiseta de algodón debajo junto con tus vaqueros favoritos. Si tu estilo es más clásico escoge un pantalón tobillero y cálzate unos mocasines o unas bailarinas.

Si por el contrario prefieres lo casual, vaqueros rectos y sneakers, y el éxito está asegurado. Eso sí, no te olvides de los complementos: la sobrecamisa acepta tanto mochilas como riñoneras o bolsos de mano. Aunque si quieres ser la más ‘chic’ apúntate a las carteras de mano XL.

Para la modelo, la sobrecamisa va con todo. Incluyendo el chándal. Son numerosas las ocasiones en las que se le ha visto acudir al gimnasio o salir a disfrutar de su tiempo de ocio con su marido o sus amigas, llevando unos ‘joggers’, zapatillas, top y su prenda fetiche en versión ‘oversize’.