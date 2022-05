Hace tan solo dos meses, una impactante noticia entristeció al mundo entero. La familia de Bruce Willis lanzó un comunicado en las redes sociales a través del cual informaron que el intérprete de Pulp Fiction se había visto obligado a retirarse de la industria cinematográfica debido a su reciente diagnosticada afasia, una enfermedad cognitiva que le impedía comunicarse con normalidad y que estaba empezando a afectar a sus rodajes.

Desde entonces, solo una imagen ha dado alguna pista de cómo se encuentra el actor. Su esposa, Emma Heming, compartía hace unos días un post en su Instagram junto a Bruce, en el que ambos aparecen felices en el bosque bajo el titular “el hábitat favorito de papá y mamá”. Ahora, Emma ha vuelto a aparecer y lo ha hecho para The Bump, con una entrevista donde no solo habla de su negocio, sino de su vida como madre también, desvelando las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar en la familia tras esta nueva enfermedad y cómo ha conseguido salir de ellas.

“Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo cual descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe”, ha comenzado relatando la mujer de la estrella de Hollywood. “Ese cuidado por todos los demás dentro de mi hogar afectó a mi salud mental y a mi salud en general. Y eso no le sirvió a nadie en mi familia”, ha sido su cruel relato en medio de una lucha por sacar adelante a las personas que más quiere. Al parecer, es ahora cuando Emma, debido a la enfermedad de su compañero de vida, está aprendiendo a ser madre, aunque tiene la intención de sacar un hueco en su día a día para el cuidado personal. “Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas demasiado a alguien, terminas sin cuidarte a ti mismo. Eso me detuvo en seco y realmente resonó en mí”, ha reflexionado en el medio citado. Motivo por el cual, la modelo ha decidido pensar un poco más en ella: “No me cuido perfectamente, pero sé que hay algunas necesidades básicas que son indispensables, como, primero y sobre todas las cosas, el ejercicio. Es un momento en el que puedo desconectar y puedo hacer algo que sé que me hace sentir bien en general”. Pues para ella, la mejor forma de ayudar es primero encontrar algo que le haga sentir feliz a ella misma “y construir a partir de ahí”. Y es que, la modelo de 43 años ya confesó el duro golpe que había sido para ella recibir el impactante diagnóstico de su marido, pues, aunque era consciente de que la salud de su marido podría empeorar antes que la suya, la noticia fue muy dura al asumir “el declive de tu pareja”.

Un triste noticia para Hollywood

Fue el pasado 30 de marzo cuando Emma reveló los problemas de salud de Bruce y su retirada de la industria hollywoodiense con un comunicado conjunto con Demi Moore, la exmujer del actor, y sus tres hijas. “Para los increíbles fans, queríamos compartir como familia que nuestro amado Bruce está experimentando algunos problemas de salud y, recientemente, se le diagnosticó afasia, que está afectando a sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se alejará de su carrera profesional que tanto ha significado para él”, publicó su familia en las redes sociales, explicando que la afasia que padecía le había hecho perder la capacidad de expresar y comprender el lenguaje hablado y escrito.