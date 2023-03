La mujer de Bruce Willis ha tenido que salir al paso de los fuertes rumores que afectaban a su familia. En los últimas días, la prensa británica había puesto encima de la mesa la posibilidad de que la ex mujer del actor, Demi Moore, pudiera mudarse al domicilio del primero para cuidarle «hasta el final» tras el empeoramiento de salud que sufrió el protagonista de Jungla de Cristal.

El Daily Mail se mostraba convencido de que la mudanza había sido efectiva: Demi [Moore] se mudó [con Bruce Willis y su mujer] y no se irá hasta el final. […] Demi ha sido una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor», escribía el rotativo británico.

Todo parecía preparado para un hecho que habría sido histórico. Hay que recordar que Demi Moore y Bruce Willis estuvieron juntos durante 13 años y que guardan una excelente relación. Sin embargo, la esposa del intérprete ha sido taxativa con esta posibilidad: «Vamos a cortar esto de raíz. Es una tontería. Por favor, parad», dijo a través de una storie en Instagram.

Emma Heming se ha convertido en el mejor apoyo de Bruce Willis en la lucha contra la nueva dolencia que le han diagnosticado: demencia frontotemporal. En otras palabras, un trastorno cerebral que afecta, principalmente, a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, asociándose con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

Emma tiene dos hijas con Bruce Willis y ha querido alzar la voz para canalizar el dolor que siente y transformarlo en algo positivo: «Acabo de ver que me han dado mis cinco minutos, lo cual es genial. Lo que significa que me estáis escuchando. Así que voy a aprovechar mis cinco minutos y voy a convertirlos en diez, porque siempre voy a defender a mi marido. Mientras lo hago, voy a concienciar a la gente sobre la DFT y los cuidadores, que son héroes anónimos, y voy a convertir mi dolor y mi ira y mi tristeza y hacer algo bueno. Así que estad atentos, porque no he venido a jugar», se explayó.

Del mismo modo, la esposa del afamado actor aprovecha para hacer una petición en forma de deseo a los paparazzi: «Si eres una persona que cuida de alguien con demencia, sabes lo difícil y estresante que puede ser sacarlo al mundo y guiarlo de forma segura, aunque solo sea para tomar una taza de café», fueron sus palabras, muy celebradas por Scout, una de las hijas del actor, que escribía: «¡Estoy muy orgullosa de ti!».

Hace poco se cumplía el primer aniversario de la retirada definitiva de Bruce Willis para centrarse en su salud. En un primer momento sólo fue diagnosticado de afasia, una afección que afecta a la capacidad del habla, de la escritura y de la comprensión. Tristemente, su estado ha ido empeorando parcialmente.