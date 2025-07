Así es urbanización de Madrid donde Susanna Griso tiene un chalé de 1.5 millones de euros

Susanna Griso se ha ganado su sitio en los medios de comunicación. Es una de las grandes damas del periodismo televisivo y ha dedicado gran parte de su vida a crecer dentro de la profesión. Nació en Cataluña, pero está asentada en Madrid por cuestiones profesionales. Vive en la capital, exactamente en Ciudalcampo, una urbanización que destaca por esta en plena naturaleza, en un entorno privilegiado.

La casa de Susanna Griso, según distintas fuentes, tiene un valor de 1.5 millones de euros. Dicho inmueble se encuentra en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, entre dos municipios muy conocidos: San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo. Esta localización hace que la presentadora y sus hijos puedan disfrutar de Madrid sin estar en el centro.

Susana Griso se casó con el periodista Carles Torras y tuvieron dos hijos en común: Jan y Mireia. En 2018 adoptaron a Dorcette y más adelante la presentadora se convirtió en madre de acogida de Koudus. Griso está muy comprometida con su profesión, es una de las mejores en lo suyo y ha conquistado el corazón de la audiencia. Es exigente, pero no olvida cultivar su faceta personal y Ciudalcampo tiene todo lo que necesita.

Una casa de 441 metros cuadrados

Interior de la casa de Susanna Griso. (Foto: Gtres)

La naturaleza está muy presente en Ciudalcampo. Todas las casas son relativamente grandes, pues las parcelas tienen un tamaño medio de 3.000 metros. Dentro de la urbanización hay seguridad y zonas ajardinadas donde los propietarios pueden disfrutar del aire libre.

La revista Semana sostiene que la casa de Susanna Griso tiene 441 metros cuadrados y está dividida en dos plantas. En la primera se encuentra la zona social: el salón, la cocina, el baño de cortesía y el formidable jardín. En la parte de arriba se encontrarían los dormitorios. Siguiendo los datos que plantea el citado medio, el precio de este chalé oscila el 1.5 millones.

Susanna Griso, a pesar de que no busca convertirse en protagonista de ninguna noticia, despierta un gran interés por parte del público. Es muy reservada con su vida personal, pero de vez en cuando hace excepciones porque no quiere esconder nada. Cuando está enamorada lo cuenta y cuando da por finalizada una relación también. Hace un tiempo compartió una imagen del interior de su casa que da muchas pistas sobre la decoración que ha escogido. Su salón es moderno, con un toque minimalista que cuadra mucho con sus discreta personalidad.

Susanna Griso, muy enamorada

Susanna Griso junto a su nueva pareja, Luis Enríquez Nistal. (FOTO: GTRES)

Susanna Griso vuelve a estar enamorada. El afortunado se llama Luis Enríquez y no se ha molestado en ocultar su noviazgo. «Siempre he sido muy protectora y muy celosa de la intimidad de todas las personas que me rodean, especialmente de mis parejas y de mis hijos; y cuando la pareja está relajada eso también se agradece. Yo a veces hago broma y digo que es tímido, que no es verdad. No le importa nada y eso para mí también es un alivio», comentó cuando se publicó la noticia.

Enríquez está licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y se ha posicionado como no de los ejecutivos más reputados de los medios de comunicación. Es decir, de una forma u otra, su trabajo está relacionado con el de Susanna Griso.