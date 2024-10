Susanna Griso cumple 55 años: de su evolución física a los amores de su vida

Susanna Griso está de celebración. Nacida en Barcelona en 1969, es la benjamina de una familia de siete hermanos. Se licenció en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus primeros pasos fueron en Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. En 1993 presentó en TV3 los programas de entrevistas Tres senyores i un senyor y Fóra de joc y en 1998 ya dio el salto a Antena 3, donde se incorporó al informativo de Antena 3 Noticias junto a Matías Prats.

Pero al margen de su larga trayectoria en los medios de comunicación, Susanna Griso ha destacado por llevar siempre un perfil hermético en cuanto a su vida personal se refiere. Sin embargo, pese a esa discreción de la que siempre hace gala, hay algunos detalles de su esfera íntima que sí han visto la luz.

Susanna Griso. (Foto: Gtres)

En el ámbito personal

El primer amor de Susanna Griso fue Carles Torras Dalmau, con quien se casó en 1997. Seis años después de darse el ‘sí, quiero’ llegó al mundo en 2003, su primer hijo Jan y en 2006, Mireia. En 2018, el matrimonio adoptó a su tercera hija, Dorcette, una niña de Costa de Marfil. Además, Griso es madre de acogida (junto a su hermana) de Koudus, quien llegó a su vida a través de la fundación Arrels, dedicada a ayudar a jóvenes ex tutelados. En 2020, la historia de amor de Susanna Griso y Carles Torras llegó a su fin.

Desde hace poco Susanna mantiene una relación con Íñigo Afán de Ribera, un empresario del sector textil y nacido en Sevilla. La conexión surgió entre ellos en 2022 durante la fiesta de cumpleaños de Sandra García-Sanjuán, fundadora de Starlite, en Malta. A pesar de que la discreción ha marcado los tiempo de su romance se les ha visto paseando por el campo, disfrutando de momentos entrañables, tal y como publicó revista ¡Hola!.

Su evolución física

En los años noventa su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando se adentró en el mundo de la comunicación. Desde entonces, Susanna Griso se ha convertido en un reconocido rostro habitual de la televisión. Por ello vamos a hacer un recorrido en el tiempo para analizar su evolución física a través de los años.

Susanna Griso con el pelo corto. (Foto: Gtres)

La periodista, que recibió en 2018 la Medalla de Honor de Barcelona, siempre ha apostado por lucir prácticamente la misma tonalidad en su cabello. Su melena rubia capeada se ha convertido ya en toda una seña de identidad. Sin embargo, conforme han ido pasando los años, Griso ha adaptado su peinado a las últimas tendencias y ha llevado varias técnicas de mechas.

Susanna Griso en un evento. (Foto: Gtres)

En cuanto a los retoques físicos han sido varios los rumores que han circulado sobre si se los ha realizado o no. En una entrevista que concedió en El Mundo, aseguró que no había caído en la tentación de la medicina estética. «No me molesta porque no es verdad. Y cuando dicen si me he hecho un lifting, me pregunto que cuántos años pensarán que tengo», comentó.