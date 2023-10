Lupa a la Reina Letizia en la jura de bandera: un vestido simbólico y mucha emoción contenida

Este sábado 7 de octubre se ha celebrado una de las fechas más señaladas en el calendario de la princesa Leonor: su jura de bandera. El evento ha tenido lugar en la Academia General Militar de Zaragoza, delante de más de 2.000 invitados, entre los que se encontraban El presidente aragonés Jorge Azcón o la ministra de Defensa Margarita Robles. Eso sí, si hay algo que ha llamado la atención de todos ha sido la presencia de la Reina Letizia. Tan elegante como de costumbre, se ha presentado con un vestido muy especial que está cargado de significado.

Doña Letizia siempre está pendiente de los detalles y no deja nada a la improvisación, por eso a nadie le ha sorprendido que su estilismo estuviera tan bien planificado. En primer lugar hay que recalcar que es de la firma española Me Unlimited, una marca que tiene mucho éxito entre celebridades de la talla de Paula Echevarría. Todas las prendas creadas por esta empresa están pensadas para reducir el impacto medioambiental. La mujer del Rey de España ha querido tener un gesto con su primogénita, pues Leonor de Borbón también tiene varios modelos de esta marca en su vestidor.

Los Reyes de España en la jura de bandera de la Princesa / GTRES

La ceremonia ha empezado a las 12:00 horas, pero los Reyes han estado unos minutos antes. Doña Letizia no ha tardado en convertirse en el centro de todas las miradas. El vestido que ha elegido para la ocasión podría ser un guiño a su hija, pues es de un color muy parecido a la bandera del Principado de Asturias. No es exactamente el mismo tono, pero sí se aproxima bastante. Además, hay que destacar que la Reina no lo ha estrenado, es una pieza especial que ya utilizó en otra ocasión.

La otra vez que la Reina Letizia se puso este vestido

El otro acto en el que doña Letizia lució este elegante vestido fue en el desfile de las Fuerzas Armadas celebrado en mayo de 2022 en Huesca. Aquel día, cargado de significado militar, la Reina mostró su mejor versión gracias al diseño creado por Me Unlimited y ahora ha repetido la misma fórmula. Es inevitable hablar de su estilismo en un evento tan destacado, pero su intención ha sido estar en un segundo plano y darle todo el protagonismo a la princesa Leonor. Esta última ha demostrado estar a la altura de lo que se espera de ella, pues ha sabido contenerse y ocupar el papel que le corresponde.

La Reina Letizia con su vestido en 2022 / GTRES

Leonor de Borbón ha sido la primera en besar la bandera, la misma bandera que besó su padre. El Rey de España ha intercambiado varias miradas cómplices con su hija, pero también se ha contenido. Eso sí, le ha dedicado unas palabras. «Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como Princesa Heredera, que la Corona simboliza su unidad y su permanencia».

La emoción contenida de la Reina Letizia

La Reina Letizia en la jura de bandera / GTRES

No es la primera vez que la Reina Letizia combina su papel institucional con su papel como madre. En LOOK hemos resaltado la gran capacidad que tiene para cumplir con todas sus versiones. Por eso a nadie le ha extrañado la actitud que ha tenido durante la jura de bandera de la princesa Leonor.

Ha contenido su emoción en todo momento, a pesar de que ha buscado con la mirada a la heredera en algunas ocasiones. Se ha mantenido en una línea muy elegante, sin dar ningún paso que le robase protagonismo a su hija. De ahí que el vestido que ha elegido sea tan discreto