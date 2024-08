Anabel Pantoja rompe su silencio tras filtrarse la nueva hoja de ruta de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ha dado un nuevo concierto en Castellón. Después de cancelar varios espectáculos por cuestiones relacionadas con su estado de salud, la cantante ha arrasado en Valencia. Ha vendido todas las entradas y eso significa que han ido a verla más de 4.000 personas, dato que ha resaltado Anabel Pantoja en su última aparición pública. La influencer ha roto su silencio tras filtrarse la nueva hoja de ruta de su tía, pero ha sido tan discreta como siempre.

En un primer momento hubo muchos que pusieron en duda la presencia de Anabel Pantoja en Castellón. Por todos es conocido que trabaja con la cantante, incluso le ha ayudado a crear un baile viral al ritmo de Garlochí, pero en esta ocasión no se subió con ella al escenario, como sí ha hecho en los conciertos anteriores. Sin embargo, Anabel estaba ahí. Al pie del cañón, como siempre hace.

Anabel Pantoja, en Castellón. (Foto: Gtres)

La sevillana se dejó ver en el aeropuerto de Castellón y lo primero que hizo fue agradecer a los reporteros que hayan cubierto el show de Isabel. Hay que recordar que el número se encarna dentro de la Gira 50 Aniversario, un proyecto que está ayudando a sanear las cuentas bancarias de la tonadillera.

«El concierto fue estupendo, bueno vosotros lo visteis, ¿no? 4.000 personas y genial. Ella está bien, ¿la visteis ayer?», ha declarado Anabel Pantoja. Pero, ¿sabe algo de la venta de Cantora o está intentando disimular?

La nueva hoja de ruta de Isabel Pantoja

Fue la periodista Paloma García-Pelayo la que dio la exclusiva en Y ahora Sonsoles. La viuda de Paquirri se ha puesto en manos de un grupo inversor para solucionar sus problemas económicos y le han recomendado que venda Cantora, finca que heredó de su difunto marido. Esta propiedad le ha traído conflictos económicos y familiares y la artista está deseando empezar de cero.

Isabel Pantoja, en Castellón. (Foto: Gtres)

El pasado 3 de agosto, horas antes del espectáculo de Isabel, el programa Fiesta de Telecinco aseguró que nada más terminar el concierto la artista iba a poner rumbo a Madrid. ¿El motivo? Está mirando casas porque la venta de Cantora se acerca. Es más, el colaborador Luis Rollán no descarta que se mude a la capital incluso antes de haberse deshecho de la finca.

Como no podía ser de otra forma, Anabel Pantoja ha tenido que contestar a esta pregunta. No obstante, ha adoptado una postura discreta y ha prometido no saber nada de los nuevos planes de su tía. «Yo no tengo ni idea hija, ¿qué te voy a decir yo? Yo no puedo contestar a eso mi vida, no sé nada», ha comentado delante de los micrófonos de la agencia Gtres.

La reacción de Anabel Pantoja cuando escucha el nombre de Junco

Anabel Pantoja no suele ser amable con la prensa. Es cierto que siempre le toca enfrentarse a asuntos delicados, a preguntas que no son fáciles de formular y a respuestas que generan bastante polémica. Sea por el motivo que sea, Anabel intenta guardar las distancias, pero en Castellón ha sido amable y educada. Eso sí, hasta que ha escuchado el nombre de Junco, la viuda de su padre, Bernardo Pantoja.

Bernardo Pantoja y Junco. (Foto: Gtres)

Anabel ha sido igual de educada, pero ha guardado silencio absoluto cuando le han preguntado por la última polémica protagonizada por la japonesa. El equipo que está detrás de Isabel Pantoja le ha aconsejado que venda gran parte de su patrimonio y eso pasa por deshacerse del piso de Sevilla, un piso que en su momento le dejó a su hermano Bernado y que ahora está habitado por Junco.

La ex bailarina no quiere marcharse de allí y esto ha complicado los nuevos planes de Isabel. Sin lugar a dudas es un gran problema, pues debe vender la casa pasa solucionar su situación con Hacienda. Sin embargo, Anabel ha optado por dar la callada por respuesta.