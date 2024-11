Omar Sánchez, el ex marido de Anabel Pantoja que ha decidido cambiar de vida y de trabajo

Anabel Pantoja se encuentra viviendo un momento muy especial con la inminente llegada de su primera hija con David Rodríguez, su actual pareja. La sobrina de la tonadillera parece haber encontrado una estabilidad sentimental, pero lo cierto es que, durante años, ha acaparado gran parte de la atención mediática por otras relaciones sentimentales que no llegaron a buen puerto. Como la que mantuvo con Omar Sánchez, el hombre con el que estuvo casi cuatro años y con el que llegó incluso a pasar por el altar.

Se conocieron en 2018 en una discoteca de Gran Canaria tras un concierto de Isabel Pantoja. Rápidamente se enamoraron y, aunque en un principio comenzaron un noviazgo a distancia, a finales de 2019 la sevillana se mudó a la isla mencionada, lugar donde, a día de hoy, sigue residiendo. La ansiada boda llegaba en octubre de 2021 aunque, para sorpresa de muchos, tan solo 122 días después del enlace anunciaban su ruptura. Desde entonces, Omar ha preferido rehacer su vida lejos de las cámaras y lo cierto es que más allá de su historia de amor con Marina Ruiz (la cual tampoco terminó bien) poco o nada se sabía sobre él. Hasta ahora, que ha salido a la luz el nuevo proyecto profesional que le ha cambiado por completo.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Después de atravesar por una ruina económica, el ex concursante ha sabido reinventarse y ha encontrado trabajo en un campo completamente distinto al que se ha dedicado hasta ahora. Tras varios meses ejerciendo como embajador de un concesionario multimarca de coches de segundo mano, el canario se ha convertido en asesor comercial en esta misma empresa. En este nuevo puesto, deberá ofrecer opciones y soluciones acertadas en función a las necesidades de sus clientes, tratando en todo momento de maximizar las ventas.

«Tengo una gran noticia que les va a encantar. A partir de ahora no solo me van a encontrar presentando los coches en las redes sociales. Sino que también estaré trabajando mano a mano con esta gran familia para ofrecerles lo mejor. Así que a partir de ahora me encontrarán en las oficinas de Victorycars donde les ayudará personalmente»

«Tengo una gran noticia que les va a encantar. A partir de ahora no solo me van a encontrar presentando los coches en las redes sociales. Sino que también estaré trabajando mano a mano con esta gran familia para ofrecerles lo mejor. Así que a partir de ahora me encontrarán en las oficinas de Victorycars donde les ayudará personalmente», anunciaba él mismo en sus redes sociales.

Sin duda, este proyecto llega a la vida de Omar con el objetivo de saldar por completo su situación de quiebra económica, además de para comenzar una nueva etapa en su vida, alejado de las noticias de la crónica social del país.