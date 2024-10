Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han visto de nuevo las caras. Cuando se cumplen tres años de su divorcio, la ex pareja ha coincidido en la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, la única pasarela profesional de moda de baño de Europa creada e impulsadoa por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, que se incluye dentro del programa de actuación en el sector textil de la moda en la isla. El ex matrimonio se ha cruzado a su llegada al evento, sin embargo, no se ha saludado ni mediado palabra.

La sobrina de Isabel Pantoja ha sido de las últimas en dejarse ver en el evento. Al llegar, Anabel ha saludado efusivamente a Ágatha Ruiz de la Prada, que ya se encontraba allí, para después salir tras ella. Ha sido en ese mismo instante, cuando la sobrina de Isabel Pantoja se ha cruzado de cara con su ex marido, que se ha quedado mirándola directamente tratando de propiciar ese saludo entre ellos. Algo que finalmente no ha sucedido. Anabel Pantoja, en un acto reflejo, ha girado la cara y comentado en voz alta la ilusión que le hacía estar allí. Una reacción que no habría sido bien recibida por el surfero, quien, tras lo ocurrido, no ha dudado en dirigirse a los medios de comunicación para expresar su opinión.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez en Canarias. (Foto: Gtres)

Preguntado expresamente por su encuentro con Anabel, Omar ha querido jugar al despiste: «¿Ustedes lo vieron?», ha comenzado diciendo. «Siempre, siempre lo he dicho, le deseo lo mejor, y que, imagínate, le he dado lo mejor: vivir en Canarias. Pues mejor imposible», ha añadido.

La historia de amor de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Anabel Pantoja y Omar Sánchez vivieron una historia de amor marcada por momentos intensos y desafíos. La pareja comenzó su relación en 2018, siendo casi cuatro año más tarde cuando contrajeron matrimonio. La boda de Anabel y Omar se celebró el 1 de octubre de 2021 en la isla de La Graciosa, después de haber pospuesto el evento en varias ocasiones debido a la pandemia. A pesar de la triste pérdida de la abuela de Anabel, Ana Martín, que ocurrió pocos días antes de la ceremonia, la pareja decidió seguir adelante con su unión en un ambiente íntimo. La celebración fue emotiva, con la novia vistiendo un elegante vestido blanco y el novio un traje de color claro, rodeados de aproximadamente 70 invitados que llegaron en barco para asistir al evento.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez en el día de su boda. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja y Omar Sánchez confirmaron su separación el 5 de febrero de 2022, apenas cuatro meses después de haberse casado. Actualmente, Anabel ha rehecho su vida y, de hecho, está a punto de convertirse en madre de su primer hijo -que será una niña- junto a su actual pareja sentimental, el fisioterapeuta David Rodríguez. Por su parte, Omar Sánchez comenzó una relación con Marina Ruiz, quien fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV), aunque no llegó a buen puerto.