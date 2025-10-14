Las series que tienes que ver antes del estreno de ‘Flores para Antonio’: todas tienen algo en común

Dentro de poco más de un mes podremos ver por fin, el documental Flores para Antonio, la carta de amor póstuma de Alba Flores al cantante Antonio Flores, su padre. Preestrenada en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, este ejercicio de herencia artística dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta recibió críticas entusiastas por parte de la prensa especializada y todo apunta a una más que probable futura nominación a los Goya 2026 dentro de su categoría. La pieza llegará a las salas de cine el próximo 28 de noviembre y para ir conociendo un poco más del trabajo previo de la hija más joven de la saga de los Flores, a continuación vamos a hacer un breve repaso de sus 5 series clave. Todas ellas representan grandes papeles y transformaciones interpretativas geniales de la madrileña:

5 series para ver antes de ‘Flores para Antonio’

1-‘Maricón perdido’

Creada por Bob Pop con un carácter estrictamente autobiográfico, en Maricón perdido Alba Flores da vida a Lola, la amiga del protagonista en su etapa universitaria, una confidente que lo acompañará en su etapa de autodescubrimiento.

Reparto: Carlos González, Gabriel Sánchez, Candela Peña, Alba Flores, Carlos Bardem y Miguel Rellán, entre otras

¿Dónde está disponible? HBO Max, Movistar Plus

2-‘Sagrada familia’

Al igual que En flores para Antonio, Sagrada familia tiene como núcleo a varios integrantes del mismo clan. En este caso, el grupo representan los nuevos vecinos de Gloria en Fuente del Berro. Con un pasado oscuro y misterioso, la serie demuestra lo que es capaz de hacer una madre con tal de proteger a su familia.

Reparto: Najwa Nimri, Alba Flores, álex García, Macarena Gómez, Carla Campra, Iván Pellicer, Ella Kweku, Laura Laprida y Álvaro Rico, entre otros

¿Dónde está disponible? Netflix

3-‘Punto Nemo’

Serie de seis episodios que sigue a los miembros de una expedición oceanográfica para investigar y advertir al mundo de los peligros de una isla de plástico localizada en el Pacífico Sur. Sin embargo, una tormenta desvía su rumbo hasta encallar en un lugar habitado por extraños militares rusos. Deberán de utilizar sus habilidades y conocimiento para intentar sobrevivir.

Reparto: Óscar Jaenada, Najwa Nimri, Alba Flores, Maxi Iglesias, Margarida Corceiro completan el elenco principal

¿Dónde está disponible? Prime Video

4-‘Romancero’

Serie en clave de thriller de terror sobrenatural que marca la huída de dos jóvenes desamparados, quienes intentas sobreponerse a las fuerzas de la ley y a extrañas criaturas en el contexto de una Andalucía desértica y cruel.

Reparto: Sasha Cocola, Elena matic, Alba Flores, Belén Cuesta, Ricardo Gómez, Guillermo Toledo y Julieta Cardinali

¿Dónde está disponible? Prime Video

5-‘Vis a vis’

Fue el papel televisivo que le puso en el punto de mira. En Vis a Vis, Flores es Saray Vargas, la mano derecha de Zulema (Najwa Nimri). Aunque la historia realmente la protagoniza Macarena (Maggie Civantos), la recién llegada a la peligrosa cárcel de Cruz del Sur.