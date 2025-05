Se cumplen 30 años de la muerte de Antonio Flores: así están Ana y Alba, las dos mujeres de su vida

El 30 de mayo de 1995 será una fecha que el clan Flores no olvidará jamás. Tan solo dos semanas después de despedirse para siempre de Lola Flores, su hijo, Antonio Flores, fue encontrado sin vida a causa de una combinación de alcohol y barbitúricos que le provocaron una sobredosis a sus 33 años. No obstante, muchos aseguraron que, además, murió de pena por el duelo emocional en el que se encontraba tras la pérdida de su madre.

Han pasado 30 años desde entonces y lo cierto es que Antonio continúa siendo una de las figuras más representativas de la cultura española. Y es que el legado que dejó en el ámbito artístico continúa más vivo que nunca. Sus canciones como No dudaría, Siete vidas o Alba, ente otras muchas, siguen siendo referentes para los amantes de la música y es por ello por lo que su figura ha trascendido de generación en generación a lo largo de los años.

Lola Flores y su hijo Antonio. (Foto: Gtres)

En el ámbito personal, el hijo de la apodada como La Faraona también dejó con su marcha a las que consideraba las dos mujeres de su vida: su ex mujer, Ana Villa, y su única hija, Alba Flores. Con Ana se dio el «sí, quiero» el 19 de marzo de 1986, aunque lo cierto es que, pocos años después de dar la bienvenida a su hija en común, decidieron tomar caminos por separado. A pesar de su ruptura, siempre mantuvieron una muy buena relación, de hecho, en el tanatorio de Antonio, Ana confesó que «nunca dejó de quererlo». Sin embargo, la mencionada siempre optó por mantener un perfil bajo, y así continuó siendo después de la tragedia.

La única declaración que hizo fue en 2018, cuando acompañó a su hija Alba Flores a una sesión de fotos para la revista Vanity Fair y expresó que Alba «era el amor de su vida» y que «era igual que su tía Rosario». «La gente cree que se parece a Lola, pero ese parecido solo es físico. A quien se parecen las dos es al Pescaílla», dijo. Sobre su vida desde entonces, lo cierto es que son pocos los detalles que se conocen. Varios medios señalan que está centrada en su labor como productora teatral y que trabaja para Lazona. Por otro lado, de manera pública, no se le ha conocido ninguna pareja.

Alba Flores y su madre, Ana Villa, en Madrid. (Foto: Gtres)

En el caso de Alba, la joven no ha seguido los pasos de su madre. De hecho, se ha consolidado como una de las actrices más conocidas de nuestro país. En su carrera ha tenido la oportunidad de participar en exitosas series como Vis a Vis o La Casa de Papel, entre muchas otras. Actualmente, el último trabajo del que ha formado parte ha sido Punto Nemo, una serie basada en la trama de un buque científico de la Armada Española.

El emotivo mensaje de Lolita Flores a su hermano

A primera hora de este 30 de mayo, Lolita ha querido dedicar a su hermano unas palabras en Instagram que dejan más que claro que «sólo muere quien es olvidado» y que Antonio ha estado presente en su familia desde el día que murió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

«Qué puedo decirte que no te haya dicho en sueños, que no te diga cada vez que te veo en la naturaleza […] Seguro que aún me quedan cosas que se me ocurrirían para decirte, para reírnos, para llorar y para escribir canciones. La espina la tengo yo clavada desde hace 30 años y la tendré hasta que me muera. El mejor, el más bueno, el más guapo, el más generoso… Tú, mi hermano. Te quiero», escribía.