Día cargado de emociones para la familia Flores. Tal día como hoy se celebra el que hubiera sido el 60 cumpleaños de Antonio Flores, el único hijo varón de Lola Flores y el guitarrista El Pescaílla. Una fecha cargada de significado para su hermana Lolita, que 26 años y medio después del fallecimiento del compositor ha querido dedicarle unas palabras que no han pasado desapercibidas para sus más de 500 mil seguidores en Instagram.

“Feliz cumple hermano, 60 años tienes aquí en la tierra, en donde estás 33, te echo de menos”, comenzaba escribiendo. “Tú me conoces, sabes cómo soy y cómo siento, somos en tantas cosas iguales y en otras tan diferentes, tu música sigue sonando, tu hija triunfa como actriz, tu hermana es una artista irrepetible como era mamá, tu sobrino es un músico extraordinario”, continuaba. Lolita se deshizo en halagos con los miembros de su familia, y como no podía ser de otra manera, también tocó el turno de su hija: “Tu sobrina también está consiguiendo profesionalmente lo que desea como actriz, y sobre todo me ha hecho abuela, tengo un nieto que flipas”, explicaba en este tierno mensaje. Para concluir, la cantante quiso dar un toque de positividad a sus palabras: “Tus sobrinos por parte de Rosario son lo más bonito que puedas ver, por dentro y por fuera. Todos tus amigos, tu gente te echa de menos. Pero nos consuela saber que estás con mamá y papá y que eres feliz, eso nos alegra a todos. Feliz cumple Antonio, feliz día mi amor, me haces falta, en este momento de mi vida más que nunca, quizás porque me estoy haciendo mayor. Te quiero hermano, te quiero mucho, feliz cumple”, concluyó.

La publicación en la que aparecen Lolita y Antonio Flores no tardó en recibir más de 30 mil me gustas y comentarios de algunos rostros conocidos como Antonio Carmona, Manu Tenorio o Chayo Mohedano. Tampoco faltó la reacción de Kiko Rivera, que en cuanto acabó su entrevista en Sábado Deluxe no dudó en enviar todo su cariño a la madre de Elena Furiase en un día tan especial para la familia: “Él está contigo”.

El pasado mes de mayo, en el aniversario de la muerte de Antonio Flores, sus dos hermanas también quisieron rendirle homenaje a través de sus respectivos perfiles de las redes sociales. El cantante moría tan solo dos semanas después de la muerte de su madre, dejando un vacío incalculable en el clan Flores. Aún así, el recuerdo que guarda Lolita de su hermano pequeño es imborrable y así lo hizo saber con un vídeo en el que ambos aparecen cantando: “Una espina tengo contigo hermano. 26 años sin tocarte, sin besarte con ese beso de amor. Mientras me quede un respiro, seguirás en mí, hermano del alma. Quienes te conocieron no podrán olvidarte. Te quiero hermano, me acuerdo de ti todos los días de mi vida, pero te hago este homenaje hoy porque me da la gana, porque quiero que el mundo te siga recordando, porque quiero que sepan que mi herida sigue viva”, confesaba.