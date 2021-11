La última entrevista de Kiko Rivera no ha dejado indiferente a nadie. El dj se sentó en el plató de Sábado Deluxe para aclarar en qué punto se encontraba su relación con Isabel Pantoja y cómo había vivido los últimos meses entre el fallecimiento de doña Ana y el distanciamiento de su prima y de su hermana.

El intérprete de Te Necesito irrumpió en el programa con una entrada triunfal y demostrando que la noche iba a dar de qué hablar y mucho. Con un fin similar al que tuvo en su aparición en Secret Story la pasada semana, el marido de Irene Rosales presentó y cantó su nuevo tema junto a Yerai de Los Rebujitos. Durante la actuación, Kiko lució una sudadera de Kantora is mine, su nueva marca de ropa y un dardo directo a su madre en su aparición televisiva.

Momentos después, el hijo de Isabel Pantoja se sentaba junto a María Patiño asegurando estar en un momento de calma después de la tormenta de las últimas semanas: “Estoy agradecido por las cosas que me está dando la vida”, comenzó diciendo. En el que es el primer aniversario de Cantora: la herencia envenenada, el protagonista ha querido desmentir los rumores sobre su supuesta buena relación con la tonadillera: “Las cosas entre mi madre y yo no están tan bien como parece. Lo único que le he perdonado es lo económico”, desvelaba. Y es que aunque la muerte de su abuela provocó el reencuentro con su madre en Cantora, la relación entre ambos nunca ha vuelto a ser como fue en un pasado. Kiko no habría olvidado el daño que su madre le ha causado, e Isabel podría tener unos sentimientos muy parecidos: “Sigo teniendo el mismo problema con mi madre, me está costando un poco ponerme de acuerdo con ella”, asumía.

Una amarga despedida

El primer tema del que quiso tratar Kiko Rivera fue la muerte de su abuela. Esta pérdida supuso un antes y un después dentro del clan Pantoja. El fallecimiento tuvo lugar dos días antes de la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez, un enlace envuelto por la polémica y al que su propio primo no quiso acudir para guardar luto a doña Ana.

Aunque a priori el cantante dudó sobre si acudir a Cantora o no para acompañar a su madre en esos difíciles momentos, finalmente se plantó en la finca y se fundió en un abrazo con su madre que parecía una tregua, pero nada de eso. Según confirma el propio Kiko, él simplemente “ha sabido separar las cosas”, poniéndose en la piel de su madre e imaginándose lo duro que estaría siendo para ella haber perdido a su madre sin el apoyo de su hijo.

Después de explicar en qué momento decidió volver de La Graciosa y viajar hasta Cantora para reunirse con su familia materna, el hermano de Isa Pi guardó en su retina un momento clave en el que Pantoja le dedicó unas sorprendentes palabras: “Gracias mamá. Te has tenido que morir para que mi hijo venga”.

La guerra contra Anabel e Isa Pi continúa

Unos días después de que tuviera lugar la boda de Anabel Pantoja, Kiko Rivera protagonizó una portada en Lecturas dejando claro que no le gustó que su prima siguiera adelante con el enlace. Hoy ha explicado cómo fue el momento en el que le notificó que no iría a la ceremonia: “Llamé a Anabel y le dije que no me encontraba con ganas de ir a la boda, que no me sentía bien ya no solo por la muerte de nuestra abuela, sino también por el reencuentro que había tenido con mi madre. […] Ella me dijo que no pasaba nada, que lo entendía y que no iba a hacer una fiesta, que solo iba a ser una ceremonia sencilla, no me jodas tía, hiciste una fiesta con la abuela recién muerta, que estaba ahí la Belén Esteban bebiendo copas, se les fue de las manos”, zanjó. Y en cuanto le han preguntado por la exclusiva posterior al enlace, el dj se defendió: “Eso era trabajo, no era una fiesta. No deberíais criticar que yo haga exclusivas, de eso vivo yo pero vosotros también. Todos formamos parte del mismo mundo”.

Durante la entrevista, el hermano de Cayetano y Fran Rivera también fue durísimo con su hermana. La actitud de la intérprete de Ahora estoy mejor tras el fallecimiento de doña Ana no fue la adecuada para Kiko, que no se cree sus lágrimas: “A ella mi abuela le daba exactamente igual, no tenían relación, yo he visto a mi abuela toser ahogándose y a mi hermana en el sillón de al lado estar con el móvil sin ni siquiera acercarle un vaso de agua”.

Isabel Pantoja, otra “víctima”

Pese a sus idas y venidas con Isabel Pantoja, Kiko Rivera cree que su madre es una víctima dentro de la familia y que también lo está pasando mal a su manera: “Mi madre no es un alma libre. Mi tío Agustín no la tiene libre. Mi madre siente protección y devoción hacia su hermano pequeño”, relataba. No obstante, quiso dejar claro que su aparición televisiva no iba con maldad y cree que tanto él como su madre necesitan la ayuda de un psiquiatra: “Cuando la cabeza no está bien hay que arreglarla”.