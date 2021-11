Belén Esteban y su círculo más cercano no han podido empezar el fin de semana de mejor manera. El pasado martes fue el cumpleaños de la de Paracuellos, y qué mejor manera de celebrarlo que en compañía de sus amigos y familiares con una fiesta por todo lo alto en Kapital. La colaboradora organizó un evento por su 48 cumpleaños en la emblemática calle Atocha madrileña para dar el pistoletazo de salida a un fin de semana que promete ser de lo más especial para la protagonista.

Fueron más de 100 personas las que confirmaron su asistencia a un festejo que ya entra dentro de la lista de los eventos más top del año. Ni los compañeros de Telecinco de la princesa del pueblo quisieron perdérselo, y una vez finalizado Sálvame todos ellos se arreglaron para acudir a la celebración a disfrutar.

Cuando se acercaba la hora de la llegada, la puerta de la conocidísima discoteca de la capital se convirtió en lo más parecido a una alfombra roja por la que pasaron los rostros más conocidos del panorama nacional y otros totalmente inesperados. Carmen Alcayde, Lydia Lozano, Carlota Corredera o David Valldeperas fueron cazados por las cámaras mientras se disponían a comenzar la fiesta del viernes. Y en medio de la trifulca familiar, la presencia de Carmen Borrego y Terelu Campos era una de las más esperadas de la jornada. Después de la aparición de unos mensajes en los que la madre de Alejandra Rubio asegura que la reconciliación entre ambas es prácticamente imposible, las hermanas Campos han tenido que hacer de tripas corazón y acudir a la fiesta de Belén intentando aparentar “normalidad” y evitando que el conflicto se extrapole a la celebración.

Una de las apariciones más sorprendentes fue la de Eugenia Martínez de Irujo. Aunque a priori parezca que la hija de la Duquesa de Alba y la colaboradora de Sálvame no tengan relación, ambas podrían haber forjado una amistad en la que comparten bastantes pensamientos comunes. Y es que en su última aparición pública, la madre de Tana Rivera quiso dejar a un lado del foco mediático a su hija y desviar los temas relacionados con ella. Una actitud muy similar a la que tiene la princesa del pueblo cada vez que se le pregunta algo sobre su hija Andreíta. Tanto para Belén como para Eugenia, sus hijas son sagradas y no quieren que su popularidad pueda interferir en sus planes de futuro, por lo que se han convertido en un tema tabú que podría haberlas unido.

Como no podía ser de otra manera, la hija de Belén y Jesulín no quiso faltar a una cita tan especial para su madre. Andreíta es el pilar fundamental de la vida de la tertuliana junto a su Miguel, y por ello siempre que pueden, la familia al completo no duda en pasar tiempo juntos haciendo planazos como este, ya que la colaboradora tuvo que reducir sus salidas al pertenecer al grupo de riesgo frente al COVID-19.

Aunque aún los invitados no se hayan hecho eco en redes sociales de la gran fiesta, todo apunta a que todo salió tal y como esperaba Belén, ya que la última vez que utilizó sus redes sociales fue a las 6 de la mañana. Para ejercer de maestra de ceremonias, la Esteban se enfundó en una chaqueta de estilo militar azul con detalles rojizos y dorados combinada con unos vaqueros y unas botas altas negras. Un look cargado de estilo y comodísimo para bailar durante horas.