Hablar de los Flores es hacerlo de una de las mejores sagas de artistas que ha dado España y que abandera la gran Lola Flores allá donde esté. Durante décadas se han convertido en protagonistas y no solo sobre el escenario sino también sobre el papel cuché. Precisamente, de ahí lleva 24 años huyendo una de las personas más desconocidas del clan: Lola Orellana.

La hija de Rosario Flores con el cantante argentino Carlos Orellana no acapara los focos de otros miembros de la familia, pero sí que se convirtió en protagonista indirecta de un día grande para los Flores. El pasado sábado se casaron Elena Furiase (hija de Lolita) con Gonzalo Sierra en la localidad gaditana de Véjer de la Frontera.

Hasta allí se desplazó la plana mayor de la saga, pero con lo que poca gente contaba era con que Lola Orellana fuera a acaparar gran parte de la atención. Y el motivo no fue otro que su tremenda belleza y lo elegante de su look de invitada. Lo sorprendente es que fue la primera vez que se reparaba en su figura, pese a que ya había estado en la celebración de otros eventos como el bautizo de Noah, hijo de Elena Furiase, y primer nieto de su tía Lolita Flores, y en la boda de Sara Verdasco y Juan Carmona.

A punto de cumplir 25 años (el próximo 2 de de octubre) son pocas las cosas que se saben de la hija de la artista. Y así ha sido porque ella ha querido. No quiere repercusión mediática, prefiere vivir su vida con la mayor discreción posible. En sus redes sociales se hace llamar India Gitana y allí vuelca imágenes de todo tipo. Gracias a ellas sabemos que se le da de maravilla el dibujo. También le gusta tocar la guitarra española, un arte que lleva en la sangre.

Su poca exposición mediática es algo de lo que su madre se congratula: «Si de algo estoy orgullosa es porque a mis hijos no los conoce nadie. Ser famosa te marca y para mí sería muy egoísta hacerles a ellos famosos. Mi hija, por ejemplo, ahora está trabajando en cine. Puede trabajar de lo que quiera porque no la conoce nadie. Yo no he sido libre nunca», decía en una entrevista el pasado mes de febrero.

Efectivamente, Lola Orellana se dedica al séptimo arte. Hace poco ha estado trabajando como asistente de casting en la serie Dime quien soy de Movistar+, creada por José Manuel Lorenzo y Eduard Cortés, y protagonizada por Irene Escolar y Oriol Pla. Aunque, sin lugar a dudas, su papel con más relevancia fue el de asistente de dirección para la exitosa serie Juego de Tronos de HBO.

Cuando estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, su padre concedió una entrevista a La Otra Crónica en la que hablaba así de su hija: «No tengo miedo, qué va, ella ya es una mujer. Tiene las cosas muy claras. No le gustan los malos rollos y nosotros la acompañamos en lo que ella decida. Está terminando el bachillerato en Londres».

Algo que también es público porque les han hecho fotos juntos es que Lola comparte su vida con el cantante Antonio García Iguaz, vocalista del grupo Naked Family. Ambos han dado rienda suelta a su pasión por las calles de Madrid.