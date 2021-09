Rosalía ha vuelto a dejar sin palabras al mundo entero. La artista debutó en la gala Met este lunes, después de que se cancelase la gala del pasado 2020 debido a la pandemia, el que iba a ser inicialmente su debut en la famosa escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Finalmente, la catalana acudió a la fiesta más importante de la industria de la moda, derrochando raíces españolas como solo ella puede hacerlo. A pesar de que este año, la temática de la gala era un recorrido por la historia de moda americana, Rosalía decidió rendir homenaje a Lola Flores con su look.

La intérprete de ‘Con altura’ pisó con fuerza la alfombra roja de la gala organizada por Anna Wintour, con un look que se convirtió en uno de los más comentados de la noche. Con él, Rosalía realizó un doble homenaje que no ha pasado desapercibido.

No frills, all fringe for the stunning la #Rosalía on the #MetGala red carpet. #MetInAmerica pic.twitter.com/QNlJeGaAae

— The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) September 14, 2021