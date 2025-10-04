Liga: Sevilla-Barcelona

El Barcelona prepara su partido contra el Sevilla sin Lamine Yamal y otras seis bajas

El Barcelona se ha entrenado en la mañana de este sábado sin Lamine

La estrella culé estará entre dos y tres semanas de baja

El dardo de la Federación al Barça por la lesión de Lamine: “Una pronta recuperación sin riesgo alguno…»

El Barcelona se ha ejercitado en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la última sesión de trabajo previa al partido en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla este domingo con motivo de la octava jornada de la Liga. Lo ha hecho sin Lamine Yamal y otras seis bajas más. Los de Hansi Flick viajan esta tarde a la capital andaluza con el objetivo de marcharse líderes al parón a pesar de la plaga de lesiones.

Lamine Yamal no se ha entrenado este sábado junto a sus compañeros y se ha ejercitado en el gimnasio. Era algo que ya sabíamos después de que en la tarde del pasado viernes, el Barcelona anunciase el parte médico de la lesión que le tendrá entre dos y tres semanas de baja. A última hora de la tarde, la selección española anunció su desconvocatoria para este parón internacional.

Por lo tanto, el Barcelona, que viaja esta tarde a Sevilla, lo hará sin Lamine Yamal. La perla culé volverá a perderse otro partido más de Liga. Y en el último mes ya parece más una costumbre que algo extraordinario. Pero es que el equipo culé tiene otras seis bajas más.

Fermín López, Raphinha, Joan García, Gavi y Ter Stegen tampoco se han entrenado este sábado y continúan con sus procesos de recuperación. Algunos más largos como el de Gavi. Una plaga de lesiones que llevará al Barcelona a enfrentarse al Sevilla con bastantes bajas. Tampoco estará Jofre. El canterano ha regresado este sábado al filial tras la recuperación de Balde.

Comunicado médico de Lamine Yamal

Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas.

