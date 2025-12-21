Escuchar durante horas a los niños de San Ildefonso cantar un premio tras otro durante el Sorteo de la Lotería de Navidad ya se ha convertido en toda una tradición en España. Cada 22 de diciembre la voz de estos pequeños cantando su ya famoso miiiil euros es la melodía que inunda los hogares de nuestro país, las oficinas -este año no en todas porque cae en domingo-, en bares y muchos más sitios. Pero también hay quien no puede seguir por televisión la Lotería de Navidad y eso no debe ser un impedimento para perdérselo. Así que no te preocupes porque desde OKDIARIO puedes escuchar por radio la Lotería de Navidad 2025.

Cómo escuchar por radio la Lotería de Navidad

Desde OKDIARIO podrás escuchar la señal oficial de la Lotería de Navidad por radio, así que te invitamos a quedarte con nosotros para disfrutar de la magia de éste sorteo que hará felices a millones de personas.

A qué hora empieza el sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 arranca hoy, domingo 22 de diciembre, a partir de las 09:00 horas. Aunque desde unas horas antes podrás enterarte de todo lo que ocurra en el Teatro Real desde nuestro directo de Lotería de Navidad, donde te contaremos cuál es el número del Gordo, la tabla oficial de premios, cuánto se queda Hacienda de los premios del sorteo de Navidad y mucho más. Además, desde nuestro comprobador de premios de Navidad podrás saber cuánto te ha tocado por décimo.