Sevilla-Barcelona: Objetivo liderato sin Lamine

El Barcelona busca marcharse líder al parón y para ello tendrá que ganar al Sevilla este domingo (16:15 horas) en el Ramón Sánchez Pizjuán. Lo tendrá que hacer el equipo azulgrana sin Lamine Yamal y otras cinco bajas, entre ellas la de Raphinha. Los de Hansi Flick vuelve a competir tras recibir una dolorosa derrota contra el PSG en la Champions y se verá las caras con su ex jugador Alexis Sánchez, ahora en las filas hispalenses.

Sin Lamine Yamal otra vez en Liga. Parece ya costumbre para el Barcelona esta temporada. Y no lo es. Estamos en la octava jornada del campeonato liguero y será el cuarto partido de Liga que se pierda la perla culé. Contra la Real tuvo minutos, pero no fue titular. Ante el PSG no dio su mejor versión y ha vuelto a recaer de sus problemas en el pubis.

Tras cosechar su primera derrota contra el PSG, el Barcelona quiere recuperar su buena dinámica en Liga, donde lo ha ganado todo, excepto el empate en Vallecas. No estarán tampoco en el equipo culé Joan García, Gavi, Fermín o Raphinha. Y el objetivo, a pesar de las lesiones, es marcharse al parón como líder del campeonato.

Un Barcelona que ya dejó dudas en su juego contra la Real Sociedad. Tendrá que superar ese mal juego en los últimos compromisos y el cansancio agotador con el que terminó en Montjuic contra los parisinos. Pero salir líder al parón de octubre a menos de un mes del Clásico es un objetivo prioritario para los de Flick.

En medio de la repercusión de la lesión de la joven estrella culé, que incluso había sido convocado por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se cuela Alexis Sánchez, que el próximo diciembre cumplirá 37 años y es una de las apuestas del nuevo Sevilla que entrena el argentino Matías Almeyda, que se estrena como técnico en España y que le ha dado toda la confianza al chileno, que ha correspondido con entrega y buen rendimiento. El ex jugador culé volverá a verse las caras con su Barça.

La formación andaluza, perdida en los tres anteriores cursos en la zona baja de la clasificación, en ésta lleva un rendimiento aceptable, pero gracias a sus resultados como visitante, donde ha sumado sus hasta ahora tres victorias, en Gerona (0-2), Vitoria (1-2) y el pasado domingo en Madrid ante el Rayo (0-1), pero, además, la primera jornada del torneo la afrontó en Bilbao y, pese a la derrota (3-2), se lo puso muy difícil al Athletic Club.

Posibles alineaciones de Sevilla y Barcelona

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Alexis Sánchez e Isaac Romero.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Pedri De Jong, Olmo; Rashford, Ferran y Lewandowski.