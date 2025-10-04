Los horarios de Tebas someten al Sevilla y al Barça a un calor asfixiante jugando a las 16:15

Javier Tebas ha vuelto a encender la polémica. Desde hace varias jornadas, los equipos han tenido que jugar a altas temperaturas y provocando la queja de futbolistas y aficionados. Este domingo, el Sevilla-Barcelona jugará bajo condiciones que ponen en la lupa las decisiones del presidente de la liga a la hora de seleccionar los horarios de las jornadas.

El partido está organizado que se juegue en el Ramón Sánchez Pizjuán a las 16.15 horas, momento en el que se espera alcanzar picos de hasta 35 grados. Un condicionante que afectará en el rendimiento de los jugadores en uno de los partidos del fin de semana, aunque está previsto seguir el protocolo de hacer pausa de hidratación.

A pesar de que apenas hemos entrado en el mes de octubre, el verano no parece haber terminado en las condiciones climatológicas. Concretamente, Barcelona y Sevilla tendrán que jugar en un infierno donde tendrán que soportar el calor y la humedad de la ciudad.

Tebas y las altas temperaturas, guerra sin fin

Uno de los que alzó la voz fue Héctor Bellerín, que al término del partido ante el Levante en La Cartuja, criticó la situación: «No quiero que suene a excusa pero me parece una barbaridad tener que jugar un partido a 30 grados, con un 80% de humedad. Para nosotros es inhumano. No tiene ningún sentido jugar un partido así en septiembre pero como tenemos una responsabilidad lo hacemos».

Un discurso que Tebas respondió para justificar las decisiones de la Liga: «La temperatura media era de 30 grados, pero es que el partido empezó con 28 grados, con datos de la AEMET. El problema fue que, a lo mejor, la intensidad del sol en esos momentos produjo esa serie de problemas».

«Evidentemente no me gusta que se produzcan lipotimias en los partidos. Esa solución viene con otras medidas que hay que tomar, que desde LaLiga trabajaremos para tomar. Como hemos hecho en otras ocasiones. Aquí nos faltó algo más de diligencia para evitarlo. Como el reparto de agua que hemos hecho en muchas ocasiones, pues ahí está el nuevo hueso. Creo que ahí nos faltó ese detalle. Gorras sí se repartieron», añadió.

«Normalmente hemos jugado a mayores temperaturas, con gradas expuestas al sol, recuerdo por ejemplo en Sevilla, con quejas. Pero cuando ha habido gorras y ha habido aguas que se han entregado pues no ha habido ningún problema», concluyó Tebas.