Tebas achicharrará a media España con horarios infernales en agosto a las cinco y siete de la tarde

Javier Tebas sigue con su desprecio a los aficionados al fútbol con sus horarios y ha vuelto a colocar partidos de fútbol en agosto a las 17:00 y 19:00 y 19:30 horas, lo que provoca un problema importante para los seguidores de los equipos de la Liga, miles de los cuales tendrán que ir a los estadios con temperaturas muy altas. Entre los horarios oficializados por la Liga para la tercera jornada, uno destaca por encima del resto: el Betis – Athletic Club se jugará a partir de las 19:00 horas.

Es decir, Tebas coloca un encuentro de fútbol en Sevilla a las siete de la tarde todavía en agosto (el encuentro es el 31 de agosto). En esa época, y a esa hora, tal y como marca el histórico de temperaturas, hace mucho calor en la ciudad andaluza, pero para la Liga eso da igual: obliga a miles de aficionados del Betis a ir a La Cartuja (cabe recordar que esta temporada, como la próxima, el Betis jugará allí por las obras en el Benito Villamarín) a ir a una hora en la que hace mucho calor.

Cabe recordar que aunque el encuentro empiece a las 19:00, hora en la que sigue haciendo mucho calor, los aficionados del Betis tendrán que desplazarse antes para llegar a La Cartuja, que está a las afueras de Sevilla, por lo que los impedimentos serán mayores. Los hinchas béticos se enfrentarán a altas temperaturas en su camino al estadio en el que jugarán esta temporada.

A las 19:30 horas del viernes 29 de agosto la Liga también ha colocado el Elche – Levante, un encuentro que abrirá la tercera jornada y que también se enfrenta a la posibilidad de altas temperaturas en la ciudad de la provincia de Alicante. Dos días después, el domingo 31 de agosto, la Liga de Tebas también ha puesto un encuentro en Barcelona (el Espanyol – Barcelona) a las 19:30 horas, otra ciudad en la que el calor, por los datos históricos, sigue muy presente.

En esa tercera jornada, que todavía se disputará en el mes de agosto, hay dos encuentros a las cinco de la tarde, un Alavés – Atlético de Madrid (sábado 30) y un Celta de Vigo – Villarreal (domingo 31). En estos casos, sin embargo, sí que se esperan temperaturas más bajas, o al menos así lo indican los registros históricos, ya que tanto en Vitoria como en Vigo no hace el calor que sí hace en Sevilla o en Barcelona.

Unos horarios infernales que se repiten

Esto no es nuevo en la Liga de Tebas, ya que el año pasado también en estas fechas de agosto colocó encuentros a las cinco de la tarde, en ese caso en Madrid y Barcelona, donde también el calor es sofocante, es decir, con horarios que no tienen mucho sentido en estas fechas. Pese a las numerosas críticas que hubo por parte de aficionados de todos los equipos, Tebas sigue a lo suyo y no cuida a los hinchas que son al final quienes mantienen su negocio en la Liga siguiendo a sus equipos en los estadios.