Tebas se niega a dar más descanso al Real Madrid: «No creo que debamos cambiar el calendario»

Javier Tebas no quiere que el Real Madrid tenga más descanso antes del comienzo de Liga. Después de que los de Xabi Alonso terminasen su participación en el Mundial de Clubes, el club blanco pidió tener más descanso tras una larga y exigente campaña que apenas se cerró este miércoles. Una petición que ha caído en saco roto.

En el vestuario se respira el cansancio. Llevan unos meses de mucho desgaste físico entre todas las competiciones, y Courtois fue el último en pedir más margen para la recuperación de la plantilla: «No puede pretender dejarnos sin vacaciones. Nadie tiene problemas de jugar tantos partidos pero hay que tener descanso», dijo el belga tras la eliminación con el PSG.

A raíz de ello, Tebas no ha tardado en responder para cabrear aún más al madridismo con su falta de empatía. Este viernes dejó unas declaraciones respecto a la posibilidad de que el Real Madrid pudiera retrasar su comienzo de Liga, y se lavó las manos: “Es una decisión que no corresponde a la Liga, pero ya hemos dado la opinión. Creemos que no hay que cambiar nada. El PSG no lo hace en la Ligue 1, el Chelsea no cambia la Premier…el Real Madrid quería tener 21 días de preparación, va a tener 20. No creo que por un día pierda contra el Osasuna», confesaba en una entrevista para Associated Press.

El Real Madrid, perjudicado desde principio de temporada por Tebas

Con la postura de la organización, el conjunto merengue tendrá menos tiempo de descanso que competidores directos por la Liga como Barcelona y Atlético. Los de Hansi Flick llevan de vacaciones desde finales de mayo (una semana más tarde se marcharon los internacionales), y los del Cholo desde finales de junio tras caer en fase de grupos del Mundial.

De nuevo, el Real Madrid tendrá que remar con Tebas en contra y sobreponerse a un calendario que se le echa encima sin apenas tiempo de desconexión para sus jugadores. El próximo 19 de agosto rodará la rueda de nuevo, con apenas unos días previos en Valdebebas enfocados en la recuperación física.