Alineación del Barcelona contra el Sevilla: Lewandowski y Ferran pueden jugar juntos

La alineación del Barcelona para medirse al Sevilla este domingo en la octava jornada de la Liga no tendrá a Lamine Yamal sobre el césped y podría tener a Lewandowski y a Ferran Torres juntos en el ataque culé. La joven perla culé se ha vuelto a lesionar y estará unas dos o tres semanas de baja. Los de Hansi Flick cuentan con seis bajas en total para este duelo.

El Barcelona visita este domingo el Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla después de la dolorosa derrota en Champions contra el PSG. Tras colocarse en lo más alto de la tabla el pasado fin de semana en Liga, el objetivo de los de Hansi Flick es marcharse al parón de selecciones como líderes del campeonato liguero.

No estará en Sevilla Lamine Yamal. La perla culé vuelve a ser baja para Hansi Flick tras recaer de su lesión en el pubis. Se perderá las próximas dos o tres semanas de competición y no acudirá al parón con la selección española. Ter Stegen, Joan García, Fermín, Gavi y Raphinha también son baja para este partido.

La portería del Barcelona en Sevilla estará defendida una semana más por Szczesny. El portero polaco estará una vez más en la alineación de Hansi Flick por las lesiones de los otros dos porteros. Ante el PSG encajó dos goles en los que poco pudo hacer en dos mano a mano.

La alineación del Barcelona continúa en defensa. Balde apunta a volver a la titularidad por delante de Gerard Martín en el lateral izquierdo. En el derecho se mantendrá un Koundé que parece fijo. La pareja de centrales podría cambiar. Del Eric-Cubarsí pasaríamos en el Pizjuán a un Araujo-Christensen.

En el centro del campo del Barcelona, Pedri lidera como titular la alineación culé. Junto a él será titular De Jong y también Dani Olmo. Tampoco tiene muchos más nombres aquí Hansi Flick.

Y la alineación del Barcelona termina en ataque con las bajas de Lamine Yamal y Raphina. Con esto en la mano, Ferran Torres y Robert Lewandowski apuntan a ser titulares juntos. El español en banda y el polaco en la punta. La otra banda la ocupará Rashford.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este domingo al Sevilla en el Sánchez Pizjuán con motivo de la octava jornada de Liga: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Olmo, Rashford, Lewandowski y Ferran Torres.