El Gobierno planea tumbar el Villarreal-Barcelona en Miami para que se juegue en España

El Villarreal-Barcelona aún no está confirmado que se juegue 100% en Miami. A raíz de la aprobación de la UEFA en un comunicado oficial de que el partido puede celebrarse fuera de España, existen varios organismos que siguen queriendo tumbar la iniciativa de Javier Tebas de sentar un precedente peligroso en el fútbol español. Aunque la FIFA es quien tiene la última palabra, ahora es el Gobierno el que pretende buscar la fórmula para que el encuentro no se mueva del territorio nacional.

El Consejo Superior de Deportes, presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, no está de acuerdo con el proyecto de Miami. Todo comenzó a raíz de una carta que emitió el Real Madrid tanto al CSD como a FIFA y UEFA, puesto que en el club blanco consideran que el hecho de trasladar el partido supone una «adulteración de la competición».

Con este alegato, el Gobierno ha sumado toda la información posible para estudiar el caso y ha enviado un requerimiento a la RFEF para ver si tienen poder suficiente para poder tumbar el proyecto de Tebas. Hasta ahora, el Gobierno esperará a conocer la respuesta en el margen jurídico y aplicar procedimientos si finalmente se deciden a bloquear el pacto entre la Liga y FIFA (si finalmente dan luz verde), según informa Diario As.

El Gobierno prefiere que se juegue el Villarreal-Barcelona en España

Aunque a los dos clubes les interesa llevar el partido a Miami por intereses económicos, el Gobierno siempre ha mostrado que, si de ellos dependiese, se jugaría en España: «Lo que queremos hacer es atraer competiciones internacionales a nuestro país, porque tenemos grandes aficiones. Quiero que las competiciones nacionales se jueguen en mi país», dijo Pilar Alegría el pasado mes de septiembre en una entrevista en El Larguero.

Una postura que pone en jaque que el Villarreal-Barcelona pueda disputarse en tierras norteamericanas el próximo 21 de diciembre. Mientras la FIFA estudia el caso, el Gobierno también lo hace.