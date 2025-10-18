FASFE pide a las aficiones que graben las protestas de los jugadores para combatir la censura de Tebas

FASFE ha pedido este sábado por la mañana a todas las aficiones de Primera División que este fin de semana acogen un partido de su equipo que graben la protesta de los jugadores contra el proyecto de llevar un duelo del campeonato liguero a Miami y lo suban a sus redes sociales para poder combatir la censura de Javier Tebas.

«Ante la censura de la Liga a las protestas contra el plan Miami, si vas al estadio esta jornada: Cuando los jugadores se planten al comenzar el partido grábalo y postéalo en tus redes sociales con los hashtags #KeepFootballHome #LaLigaEnNuestrosEstadios y #LaLigaSinCensura», publicó FASFE a través de sus redes sociales.

FASFE es la red de la afición formada por asociaciones de accionistas y aficionados, peñas, uniones de peñas, clubes de fútbol popular e hinchas individuales. Tiene claro que la censura de Tebas a las protestas de los jugadores por el plan Miami no se puede producir. Por ello insta a las aficiones a combatirlas gracias a la ayuda de las redes sociales en esta jornada novena. Unas protestas que todo el mundo conoce y que no se pueden esconder aunque no se muestren en televisión.

Ante la censura de #LaLiga a las protestas contra el plan Miami, si vas al estadio esta jornada:

1⃣Cuando los jugadores se planten al comenzar el partido grábalo

2⃣Postéalo en tus RRSS con los hashtags #KeepFootballHome #LaLigaEnNuestrosEstadios y #LaLigaSinCensura — FASFE (@FASFEaficion) October 18, 2025

La censura de Javier Tebas en las primeras protestas de los futbolistas de Primera durante el inicio del Oviedo-Espanyol ha dado la vuelta al mundo y ha indignado al fútbol español. El presidente de la Liga ha mostrado su cara más oscura no dejando que los aficionados puedan ver las protestas por televisión. Un acto que tampoco ha gustado nada a los capitanes de Primera, que siguen pensando que la Liga les está faltando el respeto de manera continúa.