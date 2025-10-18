Tremenda rajada de Paco González contra la censura de Tebas: «Ha perdido la cabeza, es prefranquista»

El fútbol español se rompe. El partido de la Liga que disputarán Barcelona y Villarreal en Miami el próximo 20 de diciembre es el motivo. Los clubes de Primera División llevan toda la jornada protestando a través de la negación a jugar los primeros 15 segundos de partidos. Secuencia que la Liga de Tebas no emite en la realización. En su lugar ha puesto imágenes aéreas de los estadios hasta que el balón rueda de verdad.

Antes esta medida, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) ha pedido a los aficionados que graben la protestas con su móvil. «Ante la censura de la Liga a las protestas contra el plan Miami, si vas al estadio esta jornada: Cuando los jugadores se planten al comenzar el partido grábalo y postéalo en tus redes sociales con los hashtags #KeepFootballHome #LaLigaEnNuestrosEstadios y #LaLigaSinCensura», publicó FASFE a través de sus redes sociales.

Paco González, famoso comentarista deportivo, ha sido muy crítico con Javier Tebas. «Al margen de las consideraciones que cada uno tenga con llevar el Villarreal-Barça a Miami. Ayer cuando iba a empezar el Oviedo-Espanyol, en televisión no se vio nada de esos 15 segundos de parón. De hecho, se hizo una panorámica desde fuera del estadio y cuando la cámara mostró lo que pasaba dentro era un balón desde el área del Oviedo jugado en largo hacia delante», inició.

«Si los jugadores ponen rodilla en tierra por el racismo se enfoca, pero esto no. Y no solo eso. Al pobre locutor de televisión que le tocó narrar el partido, y lo digo con todo el cariño, encima de no poder contarlo le dieron un papel con un comunicado sobre la paz. Sin nombrar nada ni a Gaza ni a Israel ni nada. Obligar a leer a un locutor de un partido de fútbol un texto me parece prefranquista. ¿Qué es esto? ¿De verdad que no hemos ido perdiendo derechos y libertad? ¿No se puede decir que se ha parado un partido de fútbol? Tebas está perdiendo la cabeza porque si a él se lo hicieran con otros caudales informativos le molestaría», zanjó.