Miguel Galán denuncia ante el TAD el partido de Miami y la censura de Tebas: «Tiene que ser destituido»

El presidente de CENAFE, Miguel Galán, ha presentado ante el Tribunal Administrativo en el Deporte (TAD) una denuncia contra Javier Tebas por el partido de la Liga que quiere llevarse a Miami. En su escrito, el abogado pide la «destitución», ya no sólo por no contar primero con la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD) para ello, sino por la censura a los jugadores durante esta jornada, que han protestado al inicio de cada partido contra la medida que pretende imponer junto a Villarreal y Barcelona.

«El Reglamento General de LaLiga, accesible en el portal de transparencia, impone en su Título II la obligación de las competiciones y su producción audiovisual de desarrollarse con respeto a los derechos de los participantes y sin menoscabo de la imagen y valores del fútbol profesional español», señala el presidente de CENAFE y de la Asociación de Transparencia y Democracia en el Deporte.

Según informa As, en la carta incluye una mención al artículo 90 de este reglamento, en el que se señala que la patronal debe «garantizar el derecho de los jugadores y clubes a expresar su opinión o disconformidad siempre que no altere el normal desarrollo del partido». En este aspecto, no se estaría respetando al censurar la protesta de los futbolistas contra el partido que la Liga quiere llevarse a Miami.

Según señala Galán, la censura de las protestas suponen una «manipulación deliberada de la señal audiovisual», algo que «podría interpretarse como una vulneración indirecta de este derecho, al impedir que la ciudadanía conozca el contenido o la naturaleza de la protesta».

«La aprobación unilateral por parte de Javier Tebas y de LaLiga para disputar un partido oficial de Primera División en Miami , sin la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) , constituye una infracción muy grave desde el punto de vista jurídico-administrativo», señala Galán en el escrito que ha mandado al TAD.

Por ello, Galán considera que todos estos puntos constituyen «una infracción muy grave de abuso de autoridad y vulneración competencial, sancionable conforme al régimen disciplinario deportivo y susceptible de ser elevada al TAD por el Consejo Superior de Deportes».