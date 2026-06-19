Desnudos y a lo loco en Mallorca: tres turistas austriacos, denunciados por practicar nudismo en plena Playa de Palma

Lo que parecía una tranquila tarde de sol, arena y chapuzones en la Playa de Palma acabó convirtiéndose en una de las escenas más llamativas y comentadas del inicio del verano. Tres turistas de nacionalidad austriaca, de entre 25 y 28 años, fueron denunciados por la Policía Local de Palma tras practicar nudismo en una zona donde esta práctica no está permitida por la normativa municipal.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, alrededor de las 17.15 horas, a la altura del balneario número 7, después de que una patrulla de la Policía Nacional solicitara el apoyo de agentes de la Policía Local al detectar a varias personas completamente desnudas en la arena y en el agua. Cuando las patrullas llegaron al lugar, encontraron a un grupo de una docena de turistas. Dos de ellos tomaban el sol sin ropa sobre la arena, mientras un tercero disfrutaba de un baño completamente desnudo, ajeno al revuelo que estaba a punto de producirse.

Los agentes se dirigieron primero a los dos hombres que permanecían en la playa y les requirieron que se vistieran de inmediato. Tras identificarlos, les comunicaron que serían denunciados por incumplir la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica, que prohíbe expresamente el nudismo en los espacios públicos no autorizados.

Pero el episodio todavía guardaba un giro inesperado. El tercer turista, que se encontraba dentro del agua, decidió que la mejor forma de evitar la identificación era alejarse aún más de la orilla. Al percatarse de la presencia policial, comenzó a adentrarse mar adentro, ignorando las indicaciones de los agentes para que regresara.

La escena, más propia de una comedia veraniega que de una intervención policial, obligó a solicitar la colaboración de uno de los socorristas de la Playa de Palma. Equipado únicamente con una tabla de paddle surf, el profesional se dirigió hacia el bañista y fue cerrándole el paso mientras mantenía una conversación con él. Finalmente, consiguió convencerlo para que regresara tranquilamente a la orilla, donde los agentes pudieron identificarlo y tramitar también la correspondiente denuncia.

La intervención terminó sin incidentes, aunque dejó una imagen poco habitual en una de las playas más concurridas de Mallorca: un socorrista actuando como improvisado «mediador marítimo» para poner fin a una huida tan peculiar como poco efectiva. Desde la Policía Local de Palma recuerdan que el nudismo únicamente está permitido en aquellos espacios que cuentan con una autorización específica del Ayuntamiento. En el resto de playas y espacios públicos del municipio, incumplir esta normativa puede conllevar multas de hasta 750 euros.

Así, lo que comenzó como una tarde de playa «al natural» acabó con tres denuncias administrativas y una anécdota que difícilmente olvidarán tanto los protagonistas como quienes presenciaron una de las intervenciones más curiosas de este inicio del verano en la Playa de Palma. Porque, en esta ocasión, ni lanzarse al mar fue suficiente para librarse de la sanción.