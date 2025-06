La izquierda se rompe en Alcorcón por el control de la mayor empresa municipal

Ganar Alcorcón vive su propio Juego de Tronos. Los concejales de este partido mantienen una fuerte lucha interna por hacerse con el control de la mayor empresa municipal de limpieza, Esmasa, tras la muerte de su anterior presidente, Jesús Santos.

La concejal de Cultura, Mayores, y Festejos, Raquel Rodríguez, ha sido, según el partido, expulsada de Ganar Alcorcón por «criterios internos del grupo político». Sin embargo, la concejal ha confirmado a OKDIARIO que es ella quien ha abandonado el partido y pasará ahora a formar parte del grupo mixto.

Raquel Rodríguez es además vicepresidenta de Esmasa y su intención era ser proclamada presidenta en el próximo Consejo de Administración de la empresa que se va a celebrar el martes. Una idea que podría no hacerle mucha gracia al actual concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alcorcón, David López, perteneciente a Ganar Alcorcón, pero miembro también del Partido Comunista, que también tenía en mente presentarse como candidato a la presidencia de esta empresa municipal.

La propia Raquel Rodríguez ha acusado a López de tener unas «ansias de poder desmesuradas.» «Están pasando cosas muy raras en el partido y por eso me voy, porque las bases de Ganar Alcorcón están cambiando y ya no son las que eran.» «Quizás el Partido Comunista tiene algo que ver porque tanto David López como la alcaldesa Candelaria Testa han tenido reuniones recientes con representantes del Partido Comunista Chino», ha dicho a OKDIARIO Raquel Rodríguez.

«Parece que las siglas del Partido Comunista están por encima de Ganar Alcorcón y de los vecinos. El Partido Comunista ha tomado Ganar Alcorcón y yo no estoy en este partido para eso. No me han dejado otra opción que abandonar Ganar Alcorcón y pasar al grupo de no adscritos,» ha añadido.

Raquel Rodríguez ha asegurado que lo que ha vivido dentro del grupo municipal ha sido una «campaña de acoso y derribo. «Me consta y tengo pruebas de ello, de reuniones con grupos de la oposición para echarme de Esmasa. Habría que preguntarle a David López que reuniones ha tenido y de qué han hablado», ha aseverado.

«Hay muchas ganas de notoriedad y protagonismo y hay que mirar más por la gente de Alcorcón que por los sillones. Hay una acaparación de poder brutal y este señor López es un machista porque él puede tener todo el poder (Esmasa y ser concejal de seguridad) y yo, ¿no puedo tener la mitad que él? Se ha preguntado la ya ex concejal de Ganar Alcorcón.

Las competencias que tenía asignadas Raquel Rodríguez (Cultura, Familia y Festejos), se redistribuirán de forma provisional. Este ajuste se hará siguiendo el régimen de delegaciones aprobado al inicio del mandato. Con ello, el Gobierno local asegura la continuidad en la gestión pública y el funcionamiento de todas las áreas municipales.