Duro golpe para el Barcelona: De Jong se rompe y estará seis semanas de baja

Frenkie de Jong ha hecho saltar las alarmas en el FC Barcelona. El centrocampista se ha lesionado en el último entrenamiento en el bíceps distal de la pierna derecha y estará entre cinco y seis semanas de baja. Un tiempo de recuperación que le dejará fuera para el partido de vuelta de Copa ante el Atlético y los octavos de Champions como mínimo.

Todo ocurrió en la sesión de este jueves cuando el neerlandés notó un fuerte pinchazo que le impidió acabar con el resto de sus compañeros. Se marchó con los servicios médicos tras notar la rotura y las pruebas médicas le han diagnosticado los peores presagios.

COMUNICADO MÉDICO El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas. pic.twitter.com/pGGArUi1Ba — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2026

De esta forma, Frenkie de Jong se perderá los partidos de Liga ante Villarreal, Athletic, Sevilla, Rayo, Atlético y la duda de si podrá llegar a tiempo para el derbi catalán ante el Espanyol. En el resto de competiciones, está 100% fuera en la vuelta de semis de Copa y los octavos de final de la Champions a expensas si se enfrentan a Newcastle o PSG, tanto la ida el 10 y el 11 de marzo como la vuelta el 17 y el 18 de marzo. Incluso, dependiendo de la evolución, estaría entre algodones para unos hipotéticos cuartos.

De Jong es un titularísimo en el FC Barcelona. En la presente temporada ha jugado 26 partidos de inicio siendo el sexto jugador de la plantilla que más minutos acumulados de la primera plantilla. Aun así, el Barcelona tiene reemplazos para cubrir su ausencia en la medular con la reciente recuperación de Pedri, que recibió al alta y tuvo minutos el pasado fin de semana ante el Levante. Además, Flick cuenta con Marc Bernal, Marc Casadó, Eric García o Fermín para ejercer en esa posición. Aun así, el conjunto culé pierde un jugador vital.