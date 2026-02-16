Lista de concursantes confirmados de ‘La Cárcel de los Gemelos’: Ylenia Padilla vuelve a un reality

Los streamers ZonaGemelos, conocidos por ser los creadores de la polémica La Casa de los Gemelos, vuelven a la carga con un nuevo programa que promete ser más viral que su anterior aventura. Esta vez han creado La Cárcel de los Gemelos, programa en el que encerrarán a parejas de concursantes en celdas, teniendo que vivir igual que en una prisión, lo que incluye comida carcelaria, derecho a vis a vis y poder salir durante tiempo limitado a un patio de reclusos. Tal y como han anunciado, este no será un programa de convivencia, ya que habrá pruebas que pasar y muchos de los concursantes lo pasarán realmente mal.

Tal y como han anunciado, el premio será de 250.00 euros y la pareja ganadora deberá estar en la prisión desde el 15 de marzo y hasta el 5 de abril, repitiendo la tónica de ser un reality exprés, dejando atrás las largas estancias de más de tres meses, como ocurre con Supervivientes o Gran Hermano. Te contamos quiénes son todos los concursantes confirmados de este programa.

Frank Cuesta

El experto en animales ha aceptado participar por primera vez en un programa de este tipo después de años renegando de la televisión. Tras la emisión de Wild Frank, en Discovery Channel, y el mítico Frank de la jungla, que se pudo ver en Cuatro, su relación con los medios tradicionales se ha ido complicando.

Después de sus problemas con la Justicia tailandesa, con su ex mujer Yuyee y el enfrentamiento con su ex amigo Chi, acepta la propuesta a cambio de que los gemelos realicen una serie de mejoras en su santuario, renunciando a su premio y al sueldo.

Aída Nízar

La ex concursante de Gran Hermano, Supervivientes y Grande Fratello (versión italiana de Gran Hermano), además de muchos otros programas, vuelve a lo grande. Su presencia en el programa es un seguro de grandes momentos que se volverán virales en televisión y en las redes sociales. Muchos ya le han puesto la etiqueta de favorita, ganada a base de experiencia en televisión tras su paso por programas como Crónicas Marcianas y Sálvame.

Mr. Tartaria

Su nombre real es Karles Toràh, aunque es conocido como Tartaria en la red, donde se ha convertido en uno de los personajes más conocidos del mundo conspiranóico de nuestro país. Sus vídeos sobre civilizaciones ocultas o terraplanismo son vistos por millones de personas desde que en 2023 comenzó a ganar fama.

Labrador

El ex concursante de Gandía Shore, Supervivientes y de La Casa de los Gemelos regresa con ZonaGemelos después de ser expulsado del anterior reality por agredir a Cherilín. Tras meses de polémicas, los streamers han podido firmar la paz con el valenciano, que regresa a un reality con la intención de limpiar su reputación.

Ylenia Padilla, el gran bombazo de ‘La Cárcel de los Gemelos’

La ex de Gandía Shore y GH DÚO regresa tras años retirada de la televisión. Durante mucho tiempo se ha rumoreado sobre su estado de salud, pero nadie mejor que ella para confirmar o desmentir cómo se encuentra tras su retiro de los medios de comunicación.

El suyo es uno de los regresos más esperados, ya que tiene un pasado con Labrador y podrían saltar chispas con Aída Nízar y otra de sus compañeras de prisión.

Dakota Tárraga

Apenas necesita presentación, puesto que desde que era una adolescente saltó a la fama gracias a su aparición en el programa Hermano Mayor. Con Pedro García Aguado, supo cambiar su forma de ser y dejar a un lado las agresiones a sus padres, consiguiendo cambiar de vida.

Su reaparición para el gran público fue en Supervivientes, donde dejó claro que sigue siendo intensa, aunque mucho más controlada de lo que se podía esperar. Tras someterse a un brutal cambio de imagen, con paso por el quirófano incluido, se ha convertido en una estrella de la red OnlyFans, donde vende contenido de alto voltaje a sus seguidores.

Héctor Morritos

Quién es y a qué se dedica este concursante de La Cárcel de los Gemelos son dos preguntas complicadas de responder. Su fama en redes sociales, especialmente en TikTok, viene gracias a su vida de lujo en Andorra y sus continuos desastres estéticos, que le han convertido en viral en medio mundo.