ZonaGemelos suben el listón con el fichaje de Aída Nízar para ‘La Cárcel de los Gemelos’

Tras el enorme éxito de La Casa de los Gemelos 2, que seguimos minuto a minuto en Happy FM, los streamers ZonaGemelos están tirando la casa por la ventana a la hora de hacer el cásting de su nuevo reality. La Cárcel de los Gemelos, como así se llamará, llegará a las redes el próximo mes de marzo, momento en el que podremos ver a dos nombres muy conocidos por todos en el mundo de la televisión, como son Frank Cuesta y el reciente anuncio de Aída Nízar. El segundo anuncio se trata de un golpe en la mesa, ya que Nízar es una de las concursantes de realities más conocidas y queridas de nuestro país, siendo una de las más pedidas por muchos seguidores de estos formatos.

Tras triunfar por todo lo alto en la casa de Guadalix de la Sierra, Aída se convirtió en una indispensable de platós de Telecinco como Crónicas Marcianas, Salsa Rosa, A tu lado, Enemigos íntimos y llegó a ejercer de reportera de Sálvame. Lo que muchos no saben es que también es una estrella de la televisión fuera de nuestras fronteras, habiendo dejado huella en Grande Fratello (la versión italiana de Gran Hermano). En los platós de Mediaset Italia, volvió a demostrar que es un animal televisivo, llegando a tener un célebre enfrentamiento verbal con Giorgia Meloni, que ya entonces era una importante figura política del país, en pleno directo en la televisión.

Tras rechazar ser parte de La Casa de los Gemelos 2, sí que lo hace en este nuevo formato en el que varias parejas de concursantes deberán vivir en celdas. Tal y como anunciaron los gemelos Carlos y Daniel Ramos (creadores de este formato), los concursantes deberán vivir las 24 horas del día como un recluso, teniendo los mismos horarios y hasta la misma comida que se puede ofrecer en las cárceles españolas.

Se trata, por tanto, de un programa en el que será necesaria la fortaleza mental, más que la física, terreno en el que Aída llevará mucha ventaja después de pasar por formatos como GH y Supervivientes, entre otros. Desde que se anunciase su llegada a este programa, ya muchos le han colocado la etiqueta de favorita.

Este programa, con grandes fichajes como el de Frank Cuesta, Aída Nízar y el recién confirmado Mr. Tartaria (un fenómeno viral en la red), llega en un momento en el que GH DÚO vive momentos muy complicados de audiencia. Pese a que la casa de Tres Cantos es un polvorín y eso en el pasado sería un imán para la audiencia, las galas presentadas por Jorge Javier Vázquez lideran por la mínima en las noches de los jueves.

La llegada de La Cárcel de los Gemelos, con concursantes VIP de primera, puede dejar de nuevo en evidencia a los realities tradicionales, que parecen estar perdiendo la batalla ante los que se emiten en la red. Habrá que esperar al 15 de marzo, día en el que podremos ver el estreno de este nuevo programa que tendrá, seguro, a Aída Nízar como protagonista.