Audiencias de ‘El Hormiguero’, del Atlético-F.C. Barcelona y Benidorm Fest de ayer, 12 de febrero

En una semana muy especial, marcada por el fútbol y el Benidorm Fest, las audiencias de las cadenas se han visto alteradas de su orden natural. Sin emisión de La Revuelta, El Hormiguero ha podido vivir en su franja con total tranquilidad, teniendo al encuentro entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona como gran rival. Además, GH DÚO tuvo que luchar contra el festival musical y contra el estreno de Perdiendo el juicio, la nueva serie de Antena 3 para las noches de los jueves, que se estrena en abierto tras casi un año disponible en Atresplayer.

El encuentro de semifinales de la Copa del Rey gana la partida, como era de esperar, con un gran 26.7 % de cuota y 3.699.000 espectadores, que decidieron ver la goleada de los rojiblancos a los catalanes. La apuesta por el deporte vuelve a ser un acierto para TVE, que lidera por segundo día consecutivo sin tener a Broncano y los suyos en programación. En este caso, El Hormiguero (13.4 % y 1.848.000) no pudo competir contra el deporte, pero soporta muy bien el empuje y sigue cerca de los dos millones de espectadores en su franja, después de tener que pedir disculpas por las palabras de Rosa Belmonte.

El resto de opciones del mal llamado access prime time han sufrido mucho por culpa del fútbol: El Intermedio (5.5 %), la primera parte de GH DÚO (5.8 %) y Horizonte (5 %).

‘Perdiendo el juicio’ gana en audiencias en su estreno en Antena 3

Atresmedia, tras el brutal dato de hace siete días logrado por el bote de Rosa en Pasapalabra, confía desde esta semana en una nueva serie para sus jueves noche. La serie sobre abogados protagonizada por una brillante Elena Rivera se estrena con liderato durante su emisión gracias a que su capítulo logra un 12 % de share y 1.066.000 televidentes.

Debido a que terminó mucho más tarde, la gala de expulsión de GH DÚO logra ganar en porcentaje, pero pierde en número de espectadores: 13.1 % y 828.000 espectadores de media. Los datos de la segunda semifinal del Benidorm Fest le colocarían como segunda opción del prime time, perdiendo contra GH en cuota, pero ganando en número de espectadores: 11.1 % y 857.000.

En una noche tan competida, Iker Jiménez y Carmen Porter se abren paso con una nueva edición extendida de Horizonte de los jueves. Tras la primera parte, que sufrió por culpa del fútbol, el tramo principal del programa de Cuatro marca un gran 9.7 % y 755.000 espectadores de media.

La gran perjudicada de toda la noche es laSexta, que con la emisión de la película El Especialista apenas consigue un 3.5 % de cuota y 328.000 espectadores de media.

‘Pasapalabra’ sigue notando el efecto post bote

Como ya es habitual, el concurso de Roberto Leal sufre una caída de audiencia tras la despedida de Rosa y Manu como concursantes. Con Francisco y Alejandro Ruiz como nuevos participantes, baja hasta un 18’5 % y 1.981.000 espectadores. Datos que le siguen valiendo para liderar sobre Aquí la tierra y ¡Allá tú!, pero que se quedan por debajo del 20 % habitual que solía conseguir en los últimos meses.

En Antena 3 no hay miedo, ya que con el paso de las semanas se espera que haya dos concursantes que se asienten, generando interés según vaya aumentando el bote.