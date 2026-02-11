TVE se carga la emisión de hoy de ‘La Revuelta’: las razones

Los fans de La Revuelta ya se pueden despedir de David Broncano y los suyos, al menos por esta semana. TVE ha tomado la decisión de cargarse dos días seguidos la emisión del programa, en concreto, en las noches del miércoles 11 y el jueves 12 de febrero. Debido a que los viernes y el fin de semana no hay programa, no será hasta dentro de unos cuantos días cuando vuelva a ocupar su horario habitual, que va justo después de la segunda edición de El Telediario.

Pese a que se trata de uno de los programas que más promoción tiene del Ente público y que incluso ha renovado por dos temporadas más recientemente, el espacio de humor no tiene siempre asegurado su hueco en la parrilla. Aunque la emisión del Benidorm Fest no ha conseguido hacer que ceda su sitio para que el festival comience a una hora más prudente, sí lo hace el fútbol.

Esta misma noche, miércoles 11 de febrero, el culpable es el partido entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, un emocionante derbi vasco que corresponde a las semifinales de la Copa del Rey. Este encuentro bien podría ser una final anticipada, por lo que se esperan grandes audiencias y dos partidos muy disputados (en esta fase ya habrá partidos de ida y de vuelta).

Pero, no será el único día en el que La Revuelta falte a su cita. El jueves 12 de febrero tampoco estará, puesto que La 1 también emite el otro partido de semifinales, el que enfrenta al Atlético de Madrid contra el F.C. Barcelona, otra final anticipada.

En ninguno de los casos la cadena pública ha querido retrasar la emisión del programa al final del partido, como sí ha ocurrido en otras ocasiones, especialmente en la temporada pasada. El miércoles, después del fútbol, será el programa The Floor el que se emita, mientras que el jueves será la segunda semifinal del Benidorm Fest la que tenga que esperar al final del partido, obligando (otra vez) a que los espectadores tengan que esperar hasta las 23 h para ver las actuaciones.

¿Cuándo vuelve ‘La Revuelta’?

David Broncano y todo su equipo tendrán unos días extra de vacaciones, ya que hasta el próximo lunes, 16 de febrero, no volverá a emitirse en su horario habitual. Esto deja a El Hormiguero y a First Dates con el terreno libre para funcionar durante varios días sin su principal rival, aunque el efecto del fútbol en las audiencias se espera que sea enorme.