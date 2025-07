La preocupante desaparición de Triana Marrash, la influencer española que vive en Dubái

Para muchos el nombre de Triana Marrash no les dirá nada, pero en el universo de Instagram y Tiktok había conseguido hacerse famosa gracias a sus experiencias en Dubai. Especialmente seguidos eran sus vídeos en los que contaba cómo era vivir con todos los lujos gracias a un jeque, del que decía en todo momento que era su sugar daddy. Llegó a contar su experiencia en el programa TardeAR, donde desveló cómo eran las fiestas secretas y los contratos de confidencialidad que debía cumplir. La catalana no ha dado señales de vida desde hace días y su familia y amigos han denunciado su desaparición.

Las alarmas saltaron durante el fin de semana, momento en el que la catalana debía haber viajado hasta Madrid para asistir como una de las estrellas invitadas a una fiesta celebrada durante el Orgullo 2025. La organización tuvo que emitir un comunicado tras comprobar que no había viajado a la capital y tampoco había acudido al hotel en el que debía alojarse. No ha sido hasta este lunes cuando la familia ha podido lanzar un alarmante comunicado después de conseguir tener acceso a su cuenta de TikTok, aunque la de Instagram ha desaparecido de forma misteriosa.

«Comunicado oficial por parte de la familia de Triana: hago llegar este mensaje a todas las personas que tengan o hayan establecido contacto con Triana. Lleva desaparecida desde el día 4/07/2025 y no hay novedad hasta el momento», así comienza este texto.

«La última vez que se le vio fue en su casa donde reside y se sabe que iba camino a Barcelona», con esta frase confirman que se encontraba en España a última vez que la vieron y el lugar a donde tenía que haber llegado, lo que podría ayudar mucho en una investigación.

Han podido entrar a uno de sus perfiles gracias a utilizar su ordenador personal, pero hay otras redes a las que no han podido acceder y en las que es probable que pudieran tener más información. El comunicado lo finalizan pidiendo ayuda a sus seguidores para conocer el paradero de Triana Marrash: «Cualquier aportación clara, por favor, escribid a este perfil, y se os facilitará un número de contacto. Gracias».

Mientras la familia no se ha vuelto a pronunciar, una de sus mejores amigas ha acudido a la televisión para denunciar su desaparición. La última vez que se vieron fue el día tres de julio, un día antes de la desaparición, y tuvieron una conversación en la que la influencer aseguró estar muy ilusionada con el evento para el que había sido contratada en Madrid.

Un día después, la misma amiga ha vuelto a aparecer en el programa TardeAR, de Telecinco, para contar el alarmante mensaje que le llegó a su teléfono minutos después de su primera aparición en televisión. Desde un número de Emiratos Árabes y en inglés, le advierten de que deje de entrometerse en asuntos que no son de su incumbencia, algo que hace pensar que su amiga podría estar en peligro.

La primera aparición de Triana Marrash en televisión

La joven acudió el pasado mes de mayo al mismo programa de Telecinco para hablar de cómo era su experiencia en Dubai, confirmando algunos de los rumores que corren sobre lo que allí hacen modelos e influencers. Sobre su jeque, aseguraba que «está casado con tres mujeres y eso me lo tengo que tragar, la verdad. Por otro lado, yo no puedo conocer a otros chicos».

Pese a todo, reconoce que eso le permite tener una vida de ensueño que no podría tener en España. «Mi vida es muy lujosa. Tengo accesibilidad en jet privado, regalos costosos que jamás me podría permitir, cirugías, viajes, hoteles de alto standing, he bebido café con oro, tengo bolsos de oro, un Hermes… Al final es la facilidad que él me da a la hora de vivir y para mí esta comodidad no tiene precio», decía entonces.

Aunque no todo es bonito, ya que cuando está allí tiene que ir tapada de pies a cabeza y no tiene las mismas libertades que en España, aunque por ahora le compensa. El dato que dio entonces y que ahora hace pensar que podría estar en problemas, es que la última vez le costó mucho regresar a nuestro país.

«La última vez que volví allí me costó convencerle para que me dejara volver a España, pero es que quiero poder venir. No me veo viviendo allí de constante y continuo. Sería como estar en una jaula de oro», así anunciaba su intención de que en un futuro abandonaría aquella vida.