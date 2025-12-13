La líder del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola, ha denunciado los «insultos» que viene sufriendo por parte de su rival en el PSOE, Miguel Ángel Gallardo. Según Guardiola, el líder de los socialistas extremeños se dedica a despreciarle con un «tonito condescendiente que muchas mujeres conocemos muy bien».

No se ha andado con rodeos la candidata del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura a la hora de poner de manifiesto la actitud que, desde el pasado día 5 de diciembre, ha criticado que viene sufriendo por parte de su oponente en el PSOE.

«No para de insultar, no para de despreciarme con este tonito condescendiente que muchas mujeres conocernos muy bien», ha asegurado la líder del PP dirigiéndose al candidato socialista. «Pues tengo más imágenes para usted señor Gallardo, las mujeres extremeñas no nos empequeñecemos con los insultos», ha expresado.

«Pido respeto», ha exclamado Guardiola. «He sido la primera mujer presidenta de Extremadura, he estudiado, he opositado, he trabajado, he sacado adelante a mi familia, he conciliado», ha puesto de manifiesto entre el júbilo de casi 500 personas que, en la mañana de éste sábado, se han congregado en el Pabellón municipal de Navalmoral de la Mata.

«Ni 100 Sánchez, ni 100 Gallardos, ni 100 Abascal pidiendo mi cabeza; ni 100 señorod de Twitter -ahora X- me van a callar», ha sentenciado Guardiola. La líder de los populares de Extremadura ha criticado también el «falso feminismo» de los suyos tanto en el seno de Ferraz como de La Moncloa, ha cargado contra su «silencio» después de «haber guardado en un cajón» las denuncias de acoso sexual que presentaron las mujeres de su propio partido, «sus propias compañeras».

«Las mujeres españolas no vamos a aceptar una sola lección de feminismo de los que han sacado a los violadores a la calle con la Ley del «solo sí es sí», de los que han desprotegido a las mujeres con las pulseras antimaltrato que fallaban», ha dicho en referencia a la exclusiva desvelada el pasado mes de septiembre por OKDIARIO.