Un ex militar palestino: «El gobierno español debe dejar de justificar a Hamás y apoyar a la gente de paz»

El ex miembro de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina y líder del grupo civil al‑Majida, Hossam al Astal denuncia ejecuciones sumarias, uso de civiles como escudos humanos y pide a España y a Occidente que respalden a la población de Gaza frente al terrorismo de Hamás. Hossam al Astal: «Pedimos al gobierno de España que deje de justificar a Hamás y apoyar a la gente de paz». Desde Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, Hossam al Astal concede una entrevista telefónica a OKDIARIO en la que acusa a Hamás de manipular la ayuda internacional, refugiarse en túneles y ordenar asesinatos públicos de civiles. Su fotografía circula en redes sociales con llamados a que sea ejecutado. Al Astal reclama al gobierno español y a la comunidad internacional una respuesta que anteponga la dignidad y la seguridad de la población. Hamás ya ha difundido su fotografía en redes sociales, pidiendo que lo asesinen.

Desde la ciudad de Khan Yunis, lugar de nacimiento del dirigente sanguinario de Hamás Yahya Sinwar, Hossam al Astal habla con gravedad contenida. Ex miembro de la seguridad de la Autoridad Palestina y actualmente al frente del grupo civil al‑Majida, Al Astal asegura que su organización trabaja coordinada con actores externos para contrarrestar la influencia de los terroristas de Hamás en el sur de Gaza, como Israel y Estados Unidos. Sus palabras llegan desde la Franja de Gaza donde, afirma, la población está siendo víctima de asesinatos y represión por parte de los terroristas de Hamás, como se ha visto en redes sociales estos días.

El miércoles 15 de octubre, el almirante Brad Cooper publicó un mensaje de advertencia a los terroristas de Hamás en redes sociales:

«Instamos a Hamás de forma encarecida que deje de disparar a civiles inocentes en Gaza».

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander:

«Hamás está acabado. Son bandas las que están ejecutando a palestinos estos días», afirma Al Astal. «El pueblo está cansado de ellos», destaca Al Astal.

Al Astal denuncia que en los últimos días se han difundido vídeos de ejecuciones públicas contra palestinos acusados de colaborar con Israel o de apropiarse de ayuda humanitaria. Asegura además haber escapado de uno de esos intentos. Para él, la conducta de los terroristas de Hamás durante las últimas dos décadas encubre una traición al pueblo palestino.

«Durante los últimos dieciocho años, Hamás ha logrado engañar al mundo entero haciéndole creer que lucha por el pueblo palestino. Pero hoy la verdad ha salido a la luz. Hamás es como ISIS. Sus dirigentes han estado recaudando dinero y ayuda humanitaria para construir túneles bajo Gaza para protegerse a sí mismos. Mientras tanto, el pueblo desarmado enfrentaba la guerra», resalta

«Matan a personas en las calles»

En la entrevista, Al Astal relata ejecuciones contra civiles. «Ayer, una mujer y sus hijos fueron asesinados a manos de Hamás. Esto significa que, si quiero, puedo enumerar miles de casos en los que Hamás ha participado realmente en asesinatos… con sus miembros vestidos con uniformes militares y su insignia, matan a personas en las calles sin acusación. Es decir, sin juicio».

Al Astal Afirma que estas ejecuciones y ataques transmiten «la voz del pueblo de Gaza, que está siendo exterminado a manos de las bandas terroristas de Hamás, similares al ISIS». Para Al Astal, la violencia no es un hecho aislado: es un patrón ligado a la estrategia del movimiento.

«Las personas que viven en tiendas de campaña son utilizadas por Hamás como escudos humanos. Luchan y se esconden entre la población civil. Si alguien no ve esta verdad, es que está ciego, ya sea un político o un ciudadano de a pie, en Estados Unidos, en las universidades o en España», resalta.

Petición a los gobiernos y al pueblo español

Al Astal dirige un mensaje directo a «todos los gobiernos», con especial mención a los europeos y al gobierno español: pide que se «quiten el velo» que, según él, ha permitido justificar o minimizar la naturaleza terrorista de los terroristas de Hamás. No solicita intervención militar extranjera ni entrega de armas. Reclama medidas que garanticen la vida y la dignidad de la población: «No quiero nada político. No quiero que me den armas. Yo y mi pueblo exigimos que nosotros y nuestros niños vivamos en paz. Sin odio. Sin terrorismo… Les exigimos que se esfuercen por ayudarnos a alcanzar el nivel del ser humano más simple. El ser humano más simple significa los derechos más básicos del ser humano, que yo viva con dignidad hoy. No tengo seguridad. Ni económica ni política».

Además, señala además que, incluso durante periodos de alto el fuego, la población no recupera la seguridad: «Después del alto el fuego, se supone que deberíamos respirar aliviados. Pero no hay seguridad. Hoy Hamás aterroriza a la gente. Mata a niños. Mata a mujeres embarazadas».