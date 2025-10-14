Maduro se desquita tras el Nobel a Maria Corina Machado y cierra la embajada de Venezuela en Noruega

El régimen chavista de Nicolás Maduro ha anunciado el cierre de las embajadas de Venezuela en Noruega y Australia, desquitándose así del reciente Premio Nobel de la Paz de la opositora María Corina Machado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó, mediante un comunicado emitido el pasado domingo, que las sedes diplomáticas en Oslo y Canberra cesarían operaciones en los próximos días.

Según el texto, la decisión forma parte de un proceso de «revisión estratégica del servicio exterior» y de una «reorientación de prioridades hacia regiones emergentes del Sur Global», en alusión al fortalecimiento de vínculos con países africanos y asiáticos.

El comunicado también indica que los servicios consulares para los ciudadanos venezolanos en Noruega y Australia serán atendidos a través de «misiones diplomáticas concurrentes». Paralelamente, el régimen de Maduro también ha anunciado la apertura de nuevas embajadas en Zimbabue y Burkina Faso, en lo que calificó como una medida de «cooperación solidaria» y «expansión de la diplomacia del sur».

El régimen de Nicolás Maduro decide cerrar la embajada de Venezuela en Noruega, en retaliación por habérsele otorgado el Premio Nobel de la Paz a @MariaCorinaYA Así son las cosas. pic.twitter.com/sUMeUPujDR — Nitu Pérez Osuna (@NituPerez) October 13, 2025

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega confirmó haber sido notificado de la decisión venezolana, aunque subrayó que no se ofreció una «explicación oficial» sobre las causas del cierre. Un portavoz de la cancillería calificó la medida como «lamentable» y aseguró que Noruega «mantendrá su disposición al diálogo con todas las partes venezolanas para favorecer una salida pacífica y democrática a la crisis».

¿Cómo afecta a los venezolanos afectados?

El cierre de la embajada venezolana en Oslo deja a cientos de ciudadanos sin acceso directo a servicios consulares básicos como la emisión o renovación de pasaportes, legalización de documentos, registros civiles y asistencia en casos de emergencia.

Mientras tanto, los venezolanos residentes en Noruega deberán desplazarse a otros países para realizar trámites o esperar instrucciones sobre un nuevo canal de atención, lo que supone mayores costos y tiempos de espera.