La afición de Noruega exhibe banderas palestinas y abuchea el himno en su partido contra Israel

La afición de Noruega en Oslo abucheó el himno de Israel antes de su partido de fase de clasificación para el Mundial de 2026. Los aficionados noruegos también desplegaron una gran bandera de Palestina en uno de los fondos y mostraron varias tarjetas rojas desde la grada al conjunto israelí.

Desde hace varias semanas, la afición noruega había mostrado su descontento y su oposición a jugar este partido contra Israel. Varias protestas y carteles que llenaban algunas de las calles de Oslo. Antes de iniciar el partido, una parte de la hinchada desplegó una gigante bandera de Palestina en uno de los fondos del Ullevaal Stadiom. También mostraron varias cartulinas rojas contra el equipo rival.

Pero es que la afición de Noruega en Oslo también abucheó el himno de Israel cuando sonó justo antes de empezar el partido. En otra parte de la grada, la afición israelí mostró orgullosa sus banderas a pesar de la hostilidad de la hinchada rival. Un partido caliente que comenzó con dos penaltis fallados por Erling Haaland a los cinco minutos de partidos. El primero se lo paró Peretz, el colegiado lo mandó repetir y el portero israelí lo volvió a detener.

Tras ese complicado inicio, Noruega sentenció el partido en menos de media hora. Tres goles en los primeros 28 minutos que dejaron el partido prácticamente acabado. El 1-0 llegó a los 18 minutos y fue en propia puerta tras una asistencia de Sorloth. El segundo lo hizo Haaland con otra asistencia del delantero del Atlético de Madrid. Y el tercero también fue en propia puerta.

Una victoria de Noruega que le haría un gran favor a Italia en su objetivo de clasificarse para el Mundial de 2026. Este resultado deja a Israel con 18 puntos más líder que nunca y mantiene a los italianos segundos con 9 puntos, los mismos que Israel, pero con dos partidos menos.