La ‘BBC’ pide perdón a Trump un día antes de que expire su ultimátum para demandar a la cadena

La cadena británica BBC ha ofrecido disculpas al presidente estadounidense, Donald Trump, por editar de manera engañosa un discurso pronunciado el 6 de enero de 2021 y falsearlo, pero rechaza pagarle una compensación, tal y como éste pedía.

Las disculpas de la BBC se producen un día antes de que expire el ultimátum de Trump para no presentar un demanda por no menos de 1.000 millones de dólares. El presidente estadounidense había establecido tres condiciones para no presentar una demanda por difamación y había dado un ultimátum a la cadena que expiraba el viernes a las 17:00 de Washington (23:00 de España).

Las tres condiciones eran:

Una «rectificación clara y completa» de lo afirmado en aquel documental.

Una petición inmediata de disculpas.

Una «compensación apropiada» para él.

El documental Trump: A Second Chance?, emitido días antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, unió tres citas de dos secciones diferentes del discurso, pronunciadas con casi una hora de diferencia, creando la impresión de que Trump instaba a sus seguidores a marchar y «luchar como el infierno». La edición omitió secciones donde Trump pedía manifestaciones pacíficas.

La BBC informó este jueves que está examinando el caso de otro posible montaje engañoso de un discurso de Trump, el segundo hasta la fecha. Según el diario The Telegraph, la cadena difundió en junio de 2022 en su programa Newsnight un reportaje en el que se habrían yuxtapuesto frases sueltas de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes del republicano asaltaron el Capitolio en Washington.

Según revela The Telegraph, el programa Newsnight de la BBC también manipuló imágenes de un discurso de Donald Trump e ignoró las preocupaciones que se plantearon al respecto.

Las imágenes editadas del discurso, que se emitieron en un episodio de 2022, dieron la impresión de que el Sr. Trump estaba alentando a sus seguidores a provocar disturbios.

El montaje era similar a una versión emitida en un documental de Panorama el año pasado.

El presidente de la BBC, Samir Shah, reconoció que la forma en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. Este incidente ya ha provocado la dimisión del director general de la cadena pública británica, Tim Davie y la directora de noticias, Deborah Turness, por lo que la cadena calificó como un «error de juicio».