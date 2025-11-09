Dimite el director de la BBC tras falsear un discurso de Trump para acusarle del asalto al Capitolio

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de Noticias de la corporación, Deborah Turness, han presentado su dimisión tras falsear un discurso del presidente de Estados Unidos Donald Trump para acusarle del asalto al Capitolio de enero de 2021, según la propia cadena BBC ha informado este domingo 9 de noviembre. Davie y Turness han presentado su renuncia denunciado tras la controversia generada por un documental de Panorama. Se editó de manera engañosa un discurso de Donald Trump, haciéndole aparecer como si hubiera instado directamente al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La renuncia de ambos ejecutivos supone un golpe sin precedentes a la institución pública británica, que enfrenta cuestionamientos sobre su imparcialidad y credibilidad editorial.

Davie, que ocupaba el cargo de director general desde hace cinco años, ha anunciado su decisión este domingo por la noche, señalando que, aunque la controversia sobre la edición del discurso no fue la única razón, sí contribuyó a su decisión de dimitir. «Como todas las organizaciones públicas, la BBC no es perfecta y debemos ser siempre abiertos, transparentes y responsables», ha afirmado. Davie ha reconocido que la BBC ha cometido errores, y subrayó que, como director general, debe asumir la responsabilidad última de cualquier fallo.

El documento interno filtrado al periódico The Telegraph ha revelado que el programa Panorama combinó dos fragmentos del discurso de Trump que estaban separados por más de 50 minutos, con lo que se creó la impresión de que el expresidente estaba instando directamente a los manifestantes a «pelear como el infierno» en el Capitolio. Sin embargo, en la versión original, Trump instaba a los asistentes a caminar hacia el Capitolio y «animar a nuestros valientes senadores y congresistas» sin ninguna exhortación explícita a la violencia.

La publicación del memo interno ha provocado una ola de críticas. La Casa Blanca ha calificado la manipulación de «noticias 100% falsas» y ha acusado a la BBC de funcionar como «una máquina de propaganda».

Deborah Turness, responsable de BBC News, también ha presentado su dimisión, declarando que la controversia había «alcanzado un punto en el que estaba causando daño a la BBC» y que, como líder del área de Noticias, la responsabilidad recaía en ella: «La responsabilidad termina conmigo», ha afirmado.

Ambos ejecutivos dejan sus cargos mientras el presidente de la BBC, Samir Shah, se prepara para comparecer ante un comité parlamentario, donde se espera que emita una disculpa formal por la manera en que se editó el discurso de Trump.

Este caso ha desatado un intenso debate sobre la credibilidad de la BBC, su independencia editorial y los mecanismos internos de supervisión de contenidos.

Además de la controversia inmediata por la edición del discurso de Trump, el memo interno también señalaba posibles sesgos «serios y sistémicos» en la cobertura de otros temas, como Gaza, derechos transgénero y conflictos internacionales, lo que podría derivar en investigaciones regulatorias por parte de Ofcom, el organismo británico de control de medios.