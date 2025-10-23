Detienen a uno de los árbitros del Real Madrid-Olympiacos por su vinculación con el crimen organizado

Sorpresa mayúscula en el mundo del baloncesto europeo. Uros Nikolic, árbitro de la Euroliga de 39 años, ha sido detenido este miércoles en Sergia después de que la policía encontrara en su casa 250.000 euros en efectivo, tal y como informan varios medios balcánicos. El también colegiado de la Liga Adriática (ABA) ha sido arrestado en el marco de una operación internacional por su presunta vinculación con el crimen organizado.

Otras diez personas pasaron a disposición judicial con diferentes cargos, entre ellos, asesinato y desorden público. El portal sergio Blic añade que al menos siete miembros del grupo Vracarci fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido dos asesinatos y tres intentos de asesinato. Se espera que este jueves presente su caso ante la Fiscalía de Delincuencia Organizada de la República de Serbia.

Vracarci es el nombre con el que se conoce a una presunta organización criminal con base en Belgrado (Serbia) y cuyas actividades delictivas incluyen varios asesinatos y múltiples intentos de homicidio, así como extorsiones, tráfico de armas y conspiración organizada. La acusación formal estima que el grupo, bajo el liderazgo de Nikola Vušović (alias Džoni sa Vračara) y Uroš Piperski, operó entre 2019 y 2022 coordinando ejecuciones planeadas, incluyendo el uso de explosivos o cianuro en al menos un intento de asesinato.

La investigación judicial en Serbia describe que en sus operaciones los Vracarci mostraban un patrón marcado de violencia organizada: están implicados en el homicidio de personas como Aleksandar Šarac (octubre de 2020), Aleksandar Halabrin (marzo de 2020) y Dragan Ristić (septiembre de 2020), así como en al menos seis intentos de asesinatos documentados.

La trayectoria de Uros Nikolic

Nikolic, de 39 años, ha sido árbitro de la Euroliga de baloncesto desde 2019, con una trayectoria exitosa encabezada por participaciones en la Final Four de las ediciones 2020-21 y 2023-24 de la Turkish Airlines EuroLeague. En 2021, formó parte del equipo que dirigió el partido por el tercer puesto entre el AX Armani Exchange Milán y el CSKA en el Lanxess Arena de Colonia, junto a Juan Carlos García y Mehdi Difallah. En 2024, dirigió el partido por el tercer puesto entre el Olympiacos y el Fenerbahçe Beko, junto a Sreten Radovic y Carlos Peruga.

Una de sus apariciones más recientes en la máxima competición fue en el Movistar Arena, en la victoria del Real Madrid contra el Olympiacos (89-77) en el partido correspondiente a la jornada 5 que se disputó el pasado 17 de octubre en la capital de España.