Enorme decepción en la comunidad científica: creían que era un códice medieval y resulta ser una copia de 1950

La sorpresa en el ámbito académico ha sido mayúscula. Durante décadas, un mapa mexicano había capturado la imaginación de especialistas por su aparente origen colonial.

Su piel de animal, sus símbolos prehispánicos y su supuesta datación del siglo XVI lo convirtieron en una pieza venerada dentro del patrimonio histórico nacional.

Sin embargo, un conjunto de pruebas científicas recientes ha derribado por completo esa certeza, revelando que el famoso documento no es una reliquia del periodo novohispano, sino una copia moderna elaborada a mediados del siglo XX.

El presunto códice medieval resultó ser una copia moderna: esto es lo que reveló la investigación

La primera gran conclusión del estudio señala que el documento, conocido como Mapa de Popotla, no pertenece al siglo XVI como se creyó durante décadas.

Según informa El Cronista de Yucatán, la datación por carbono-14 realizada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México arrojó una fecha cercana a 1950, desmoronando la atribución histórica que lo colocaba en los albores de la Nueva España.

Este cambio de cronología no sólo implica corregir el estatus de la pieza, sino replantear décadas de trabajos académicos basados en su supuesta antigüedad.

El análisis físico también reveló la presencia de pigmentos y sustancias imposibles de encontrar en manuscritos prehispánicos o coloniales tempranos, lo cual reforzó la conclusión de que se trata de una obra moderna.

Pruebas científicas que confirman la falsedad del supuesto códice del siglo XVI

El proceso que condujo a esta revelación fue encabezado por la antropóloga Isabel Bueno, figura clave en esta investigación, quien ha trabajado durante años en esclarecer el origen real de la pieza.

En declaraciones recogidas por Onda Cero, Bueno detalló que estudios químicos identificaron componentes como plomo y arsénico, materiales empleados en pigmentos contemporáneos y completamente ausentes en documentos genuinos del siglo XVI.

Estas evidencias, sumadas a la datación radiocarbónica, terminaron por confirmar que el documento no podía ser un códice original. El hallazgo abrió un nuevo frente de investigación, ya que si el mapa analizado es una copia moderna, ¿dónde se encuentra el auténtico? Y, sobre todo, ¿quién elaboró la versión de mediados del siglo pasado que hoy se conoce?

El Mapa de Popotla y el nuevo reto: descubrir el origen real del documento

Más allá de la decepción inicial, la investigación ha dado paso a un desafío historiográfico aún más complejo.

Según El Cronista de Yucatán, el equipo dirigido por Isabel Bueno intenta ahora reconstruir la trayectoria del documento, identificar sus distintas versiones y localizar el original que habría servido de base para la copia moderna.

Este giro inesperado ha devuelto el mapa al centro del debate académico. Aunque ya no se le considere un códice genuino del siglo XVI, su existencia plantea nuevas preguntas sobre los procesos de falsificación, transmisión y reinterpretación de documentos históricos en México.

La historia del Mapa de Popotla ha entrado en una nueva etapa en la que ciencia y antropología, con Isabel Bueno al frente, trabajan juntas para desentrañar la verdad detrás de uno de los enigmas más sorprendentes de los últimos años.